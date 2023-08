Le jeune joueur du Stade de Reims, Dion Lopy, intéresse Almeria qui aimerait le recruter. Les rapports entre les deux clubs pourraient faciliter l'opération.

Mercato Stade de Reims : 3 millions d'euros pour Dion Lopy ?

Le Stade de Reims semble enclin à laisser partir son milieu de terrain. Le jeune international sénégalais Dion Lopy ne sera pas retenu par Will Still et son staff. Sous contrat avec Reims jusqu'en 2026, le milieu défensif de 21 ans intéresse fortement Almeria (D1 espagnole). Les Andalous seraient prêts à offrir jusqu'à 10 millions d'euros pour le milieu défensif, comme le révèle Fabrizio Romano.

Depuis le transfert d'El Bilal Touré l'été dernier, qui avait suivi le même chemin, les deux parties entretiennent d'excellents rapports. Il faut dire que cette opération avait été bénéfique pour les deux parties. L'attaquant sénégalais, acheté 8 millions d'euros par les Espagnols, a été revendu il y a quelques jours pour 28 millions d'euros à l'Atalanta Bergame.

D'autres joueurs sur le départ à Reims

Autre milieu concerné par un départ, le jeune suédois Jens Cajuste. Alors que plusieurs médias affirmaient que des contacts avaient eu lieu entre les représentants champenois et Naples, ainsi que la Lazio, le président Jean-Pierre Caillot a assuré qu'il n'en existait aucune entre les différentes parties, au média régional L'Union. Le joueur, qui sort de deux saisons assez moyennes au vu de son talent, ne sera pas conservé par Reims en cas d'offre jugée suffisante.

Pour Valon Berisha et Arber Zeneli, la situation est un peu plus compliquée. Face au manque de résultats sportifs, les Rémois aimeraient s'en séparer au plus vite, mais personnne ne se bouscule au portillon pour ses indésirables. Les deux joueurs, à qui il reste respectivement une et deux saisons de contrat avec Reims, devront trouver une porte de sortie ce mois-ci, sous peine d'être sur la touche dans l'effectif du coach belge.