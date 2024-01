En quête d’un milieu de terrain pour combler le possible départ de Nemanja Matic, le Stade Rennais aurait trouvé un accord avec le Stade de Reims pour Azor Matusiwa.

Mercato Stade Rennais : Azor Matusiwa va quitter le Stade de Reims

Arrivé en août 2021 en provenance du FC Groningen contre un chèque de 4 millions d’euros, Azor Matusiwa ne va pas faire de vieux os au Stade de Reims. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2027, le milieu de terrain de 25 ans va rejoindre les rangs du Stade Rennais. À la recherche d’un nouveau joueur dans ce secteur de jeu pour tourner la page de Nemanja Matic, qui a exprimé le souhait de quitter le SRFC six mois après son arrivée, le club breton a jeté son dévolu sur l’international néerlandais.

Et selon les dernières informations obtenues par Foot Mercato, Azor Matusiwa est désormais à deux pas du Stade Rennais. En effet, le journaliste Santi Aouna assure que les dirigeants rennais et leurs homologues du Stade de Reims sont parvenus à un accord pour le transfert d'Azor Matusiwa pour un montant supérieur à 15 millions d’eurosAvec les bonus, cette opération pourrait rapporter quelques millions de plus au club champenois. Florian Maurice, le directeur sportif rennais, va désormais devoir convaincre le clan Matusiwa.

Négociations en cours entre Azor Matusiwa et le SRFC

Après avoir repoussé une première offre du Stade Rennais, Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims a décidé d'accepter la deuxième proposition de son homologue rennais Olivier Cloarec pour Azor Matusiwa. Titulaire indiscutable cette saison, le natif de Hilversum devrait donc quitter l’équipe de Will Still pour rejoindre celle de Julien Stéphan. Les négociations entre Florian Maurice et les représentants du milieu défensif ayant débuté. Foot Mercato ajoute que le Stade de Reims pourrait empocher un gros de 20 millions d’euros dans cette opération. « Un montant fixe 16 millions d’euros plus des bonus de l’ordre de 4 millions d’euros ont été inclus dans la transaction », explique le média sportif. Une belle plus-value pour le Stade de Reims.