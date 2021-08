OM Mercato : Marseille proche d'un coup gigantesque en attaque

Publié par Thomas le 11 août 2021 à 18:01

Auteur d’un mercato XXL, l’ OM ne compte pas s’arrêter de sitôt ! Après avoir enregistré la venue de huit recrues majeures, Pablo Longoria a décidé de révolutionner son équipe en polarisant ses recherches sur un attaquant de haut standing. Le président espagnol cherche à remplacer Dario Benedetto, toujours plus proche d’un départ vers l’Espagne et le Betis Séville, et aurait jeté son dévolu sur l’attaquant norvégien du RB Leipzig, Alexander Sorloth. Sous contrat avec le club allemand jusqu’en 2025, le buteur voit de nombreux prétendants se manifester notamment d’Angleterre et d’Italie.

OM Mercato : Alexander Sorloth futur grand attaquant marseillais ?

La direction phocéenne réalise un mercato de haute volée en ayant blindé quasiment tous les postes possibles. Que ce soit dans les buts avec Pau Lopez, en défense avec Luan Peres, Leonardo Balerdi et William Saliba, au milieu de terrain avec Gerson et Mattéo Guendouzi et sur les ailes avec les pépites Cengiz Under et Konrad de la Fuente. L’ OM remue désormais ciel et terre pour signer un buteur d’exception.

Proche d’un départ vers le Betis, Dario Benedetto laisserait Arkadiusz Milik seul en pointe, un schéma problématique pour Jorge Sampaoli, qui aime avoir deux attaquants de haut niveau dans son équipe. Selon le journaliste Santi Aouna, la direction olympienne ciblerait le géant norvégien Alexander Sorloth qui sort d’une saison décevante au RB Leipzig, mais qui possède une très grosse cote en Europe.

Si son prix de 16 millions d’euros n’a pas de quoi effrayer Pablo Longoria, les Marseillais devront néanmoins procéder à certaines ventes pour ne pas surcharger l’effectif. Si Benedetto est proche de faire ses valises de la Canebière après deux saisons en demi-teinte, le dossier Boubacar kamara pourrait être la clé dans les futurs projets du club français. Si le milieu de terrain a récemment décliné une offre de Newcastle, il pourrait finalement rallier l’Italie et l’AC Milan qui lui fait les yeux doux.

Auteur d’une saison 2019-2020 phénoménale avec Trabzonspor (24 buts et 8 passes décisives en Süper Lig), Sorloth est aussi courtisé par Southampton et des clubs italiens. À 25 ans, le gaucher possède le profil parfait pour épauler Arkadiusz Milik.