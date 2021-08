OM Mercato : L’offre de la dernière chance pour Boubacar Kamara

Publié par Timothée Jean le 11 août 2021 à 06:15

Boubacar Kamara n’a plus qu’une année de contrat avec l’ OM. Et si plusieurs clubs européens s’activent pour le recruter cet été, les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont pas tardé à réagir.

OM Mercato : Prolongation en vue pour Boubacar Kamara ?

Le flou persiste toujours sur l’avenir de Boubacar Kamara à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le contrat du milieu défensif se termine en juin 2022. Si sa situation contractuelle ne change pas, l’international espoir français pourra négocier avec n’importe quel club à partir du mois de janvier, avant un possible transfert gratuit au cours de l’été 2022.

Récemment, la presse italienne révélait que l’AC Milan souhaitait justement attendre l’année prochaine pour tenter une approche concrète en vue de s’offrir le minot marseillais sans payer d’indemnité de transfert. Afin de prévenir ce cas de figure, les dirigeants de l’ OM ont décidé de réagir.

L’Équipe indique que la direction de l’Olympique de Marseille envisage de formuler une offre de prolongation à Boubacar Kamara. Le club anglais veut à tout prix éviter que son jeune joueur parte gratuit dans un an. Cependant, il reste à savoir si le joueur de 21 ans acceptera cette ultime proposition de sa direction et à quelle condition.

Boubacar Kamara devra trancher

Pour le moment, Boubacar Kamara tarde à se décider. Le milieu polyvalent est en pleine réflexion pour prendre la bonne décision concernant la suite de sa carrière. Il n’est pas donc impossible qu’il accepte de prolonger avec son club formateur. Dans le cas contraire, l’ OM n’aurait plus d’autres choix que le vendre durant ce mercato estival. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent.

L’AS Monaco, l’AC Milan, Naples ou encore le FC Séville seraient à l’affut pour l’attirer. Newcastle, solide financièrement, aurait déjà formulé une offre pour le recruter, sans succès. Il faudra maintenant attendre pour être définitivement sur ce dossier.