PSG Mercato : Après Messi, la grande priorité du Paris SG révélée

Publié par JEAN-LUC D le 11 août 2021 à 19:28

La présentation officielle de Lionel Messi à la presse ce mercredi ne met pas un terme au mercato du PSG. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont encore un dossier colossal qu’ils veulent régler avant la fermeture du marché des transferts.

Après Messi, place au dossier Mbappé

Après avoir réussi le coup du siècle en récupérant gratuitement Lionel Messi, le Paris Saint-Germain va désormais s’occuper du dossier Kylian Mbappé. D’après la chaîne sportive américaine ESPN, c’est maintenant la grande priorité de ces dernières trois semaines de mercato estival. Nasser Al-Khelaïfi veut parvenir à régler définitivement la prolongation de l’international français avant la fin du marché des transferts afin d’avoir toutes les options en main.

Le journal espagnol AS révèle de son côté ce mercredi que Mbappé veut quitter le PSG d’ici le 31 août. Malgré l’arrivée de Lionel Messi et le mercato de folie de Leonardo, l’enfant de Bondy ne veut plus passer une année de plus à Paris. S’il envisageait initialement d’aller jusqu’au terme de son engagement, soit jusqu’en juin 2022, le champion du monde 2018 ne veut plus rester à Paris.

Le quotidien madrilène explique que l’ancien buteur de l’AS Monaco refuse de parapher un nouveau bail, et ce quelque soit l’offre que le Paris SG va lui présenter et veut rejoindre le Real Madrid. En cause, des relations trop compliquées avec le directeur sportif Leonardo. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas le laisser partir et espère toujours pouvoir parvenir à le convaincre de changer d’avis.

Mercato PSG : Mbappé face à ses responsabilités

D’ailleurs, le président du club de la capitale a profité de la présentation officielle de Lionel Messi pour lancer un message à son joueur concernant son avenir. « Mbappé ? Il est Parisien, c’est un joueur du PSG. Kylian est un compétiteur, il a la mentalité pour gagner. Il a dit qu’il voulait une équipe compétitive. Je pense qu’il n’y a pas une équipe plus compétitive. Il n’a pas d’excuses pour faire quelque chose d’autre », a déclaré Al-Khelaïfi devant Messi.

D’après L’Équipe, si un départ de Kylian Mbappé reste possible l’été prochain, le partenaire de Neymar ne devrait pas bouger cet été puisqu’à Paris la donne est claire et précise : « il n’est pas question qu’un ‘monstre’ en chasse un autre. »