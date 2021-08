OL Mercato : Juninho s'active pour un joueur de Chelsea

Publié par ALEXIS le 11 août 2021 à 20:45

Alors que le nom de Maxime Gonalons (Grenade) et celui de Clément Grenier circulent à l’ OL, pour renforcer l’entrejeu du club rhodanien, la piste menant vers Tiémoué Bakayoko de Chelsea a surgi.

OL : Tiémoué Bakayoko dans le viseur des Lyonnais ?

Indésirable à Chelsea depuis son transfert en juillet 2017, Tiémoué Bakayoko débarque sur la liste des joueurs ciblés par l’ OL, en quête de renforts dans son entrejeu. L’information est de Sky Sport Italia. Juninho s’est lancé aux trousses du milieu de terrain prêté trois fois de suite depuis son transfert de l’AS Monaco chez les Blues selon la source. En effet, l’Olympique Lyonnais a vendu Jean Lucas aux Monégasques et Thiago Mendes est sur le marché suite à l’échec de son transfert à Flamengo (Brésil). Toujours dans l’entrejeu, Houssem Aouar a un bon de sortie et fait l’objet d’une lutte entre Arsenal et Tottenham. Et ce n’est pas tout ! Il y a Jeff Reine-Adélaïde, blessé et opéré du genou pour la 2e fois. Il n’est toujours pas opérationnel. Pour anticiper les éventuels départs et pallier l'indisponibilité du dernier, l’ OL cherche à se renforcer au milieu de terrain.

Trois prêts successifs et toujours indésirable

Tiémoué Bakayoko n’est cependant pas libre de tout engagement. Il est sous contrat à Chelsea jusqu’au 30 juin 2022. Si l’on se fie à l’estimation du site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande est de 20 M€. Le natif de Paris a été prêté successivement, avec option d'achat, à l’AC Milan (2018-2019), à l’AS Monaco (2019-2020) et au SSC Naples (2020-2021), sans réussir à s'imposer. Revenu en Angleterre, il n’est donc toujours pas dans les plans du club londonien. Le joueur balancé sur les tablettes de l' OL avait été acheté à plus de 45 M€ lors de son transfert de la Principauté. À Chelsea, il a disputé 43 matchs, pour 3 buts et 3 passes décisives. Sous le maillot de l’AS Monaco, il avait remporté le titre de champion de Ligue 1 en 2017.