LOSC Mercato : Galtier tacle Létang sur la question de son départ

Publié par ALEXIS le 13 août 2021 à 07:35

À deux jours du match entre le LOSC et l’OGC Nice en Ligue 1, Christophe Galtier a glissé un gros tacle à Olivier Létang, président du club lillois, sur le sujet de son départ du Nord.

LOSC : Galtier, « Létang aurait dû consulter un bon ORL »

Champion de France avec le LOSC, Christophe Galtier a quitté le club nordiste cet été et s’est engagé avec l’OGC Nice. Son départ a été mal pris par le président Olivier Létang. Ce dernier soutient que l’entraîneur ne l’avait pas prévenu de son départ avant l’issue de la saison. Il persiste même sur sa position, alors que le coach de 54 ans est certain de l’avoir fait bien avant le sacre en Ligue 1 en mai 2021. Agacé par l’insistance du président de Lille OSC sur son départ sans avertissement préalable, Christophe Galtier a répliqué sèchement à Olivier Létang.

« Olivier Létang a redit cette semaine que vous ne l'aviez jamais averti de votre départ avant le 25 mai... Que lui répondez-vous ? Qu'il aurait dû consulter un bon ORL », a taclé l’ancien patron du staff technique du LOSC, dans L’Équipe.

« Pas d'émotion particulière » chez Galtier contre Lille OSC

À noter que les Dogues et les Aiglons s’affrontent, samedi (17h), lors de la 2e journée de Ligue 1. Christophe Galtier va ainsi faire son retour à Lille (au stade Pierre Mauroy), un mois et demi après sa signature officielle à l’OGC Nice. « Y aura-t-il une émotion particulière pour vous ? Pas du tout », a-t-il répondu. « Je serai très froid, très dans la compétition. Ils le seront en face. Je serai à la fois très froid, très déterminé. On va faire en sorte d'amener l'équipe à un degré de motivation extrême », a poursuivi le nouveau coach du Gym.

Christophe Galtier sera en face de son successeur au LOSC, Jocelyn Gourvennec, mais il retrouvera surtout ses anciens poulains sacrés champions de France : le buteur Burak Yilmaz, Jonathan David, Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné ou encore Sven Botman, sans oublier l’emblématique capitaine José Fonte (36 ans).