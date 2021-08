PSG Mercato : La mère de Mbappé lâche un indice sur sa décision

Publié par JEAN-LUC D le 12 août 2021 à 21:55

À trois semaines de la fin du mercato estival, le PSG attend toujours la décision de Kylian Mbappé concernant son avenir. Alors que le nom de son fils est associé au Real Madrid avec insistance, la mère du numéro 7 parisien est sortie du silence pour défendre son fils sur les réseaux sociaux.

Mercato PSG : La mère de Mbappé défend son fils

Le célèbre Insider qatarien Mohammed Al Kaabi, proche de L’Émir du Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, a confirmé ce jeudi que Kylian Mbappé ne compte pas prolonger son contrat qui se termine dans douze mois. Il refuse également d’aller au clash pour forcer son départ, mais laisse le choix à sa direction de choisir la meilleure formule pour lui : le vendre cet été et récupérer un joli chèque ou le laisser aller jusqu’au bout de son contrat et partir librement l’été prochain. Une attitude du joueur qui ne plaît pas forcément du côté des Rouges et Bleus.

Qu’à cela ne tienne. Le champion du monde 2018 peut compter sur sa mère pour le défendre face à ses détracteurs. En effet, Fayza Lamari a repris sur Twitter un article du site So Foot intitulé « Kylian Mbappé, joueur sous contrat, mais libre » pour lancer un coup de gueule. « Eh oui, les joueurs ont le droit d’aller au bout de leur contrat et ne sont pas juste des bouts de viande », a rétorqué l’ancienne joueuse professionnelle de handball, dévoilant ainsi la tendance concernant la décision de son fils pour son avenir.

Le PSG prêt à laisser partir Mbappé cet été ?

D’après Mohammed Al Kaabi, les dirigeants du PSG pourraient finalement se résoudre à vendre Kylian Mbappé au Real Madrid cet été. Une position soutenue par le média espagnol Todo Fichajes qui assure que le vice-champion de Liga serait tout disposé à signer un chèque 175 millions d’euros à Nasser Al-Khelaïfi afin de récupérer le natif de Bondy durant ce mois d’août. Une proposition qui pourrait satisfaire la direction du PSG. Affaire à suivre…