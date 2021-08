ASSE Mercato : Révélations d’Hamouma sur sa prolongation

Publié par ALEXIS le 13 août 2021 à 12:15

Romain Hamouma a prolongé son contrat à l’ ASSE en juillet dernier, alors qu’il avait l’opportunité de signer avec notamment l’OGC Nice qui le courtisait. Il revient sur sa signature dans le Forez.

Hamouma « ne s’imaginait pas faire 10 ans » à l' ASSE

À l’issue de son contrat à l' ASSE le 30 juin dernier, Romain Hamouma était libre de signer avec le club de son choix. Il était courtisé par l’ancien entraîneur des Verts, Christophe Galtier, pour renforcer l’OGC Nice, grâce à son expérience. Le nom du polyvalent joueur (ailier, avant-centre ou milieu offensif) était aussi associé au promu, l’ES Troyes AC, club entraîné par l’ancien Stéphanois Laurent Batlles. Mais après plusieurs semaines de négociations avec la direction de l’AS Saint-Étienne, Romain Hamouma a rempilé. Il a signé un bail d’une saison, jusqu’en juin 2022. Le joueur de 34 ans a ainsi entamé sa 10e saison consécutive sous le maillot des Verts. Il n’en revient pas.

« Est-ce que je m’imaginais faire 10 ans ? Non pas du tout », a déclaré Romain Hamouma sur ASSE.TV. « Quand j’ai signé mon premier contrat, mon but c’était de faire le maximum. Je ne me projetais pas vraiment, j’étais là, je voulais jouer, progresser. […] Il a fallu travailler et s’accrocher, donc pour moi c’était une réussite de signer dans un tel club. Surtout que ce club-là (Sainté) parle à tout le monde, tous les anciens, toute cette génération de supporters », a-t-il confié.

L'ambition et la confiance de Sainté ont été déterminantes

Romain Hamouma a justifié sa longévité à l’ ASSE, ensuite. Selon lui, il n’avait pas intérêt à aller voir ailleurs, car les Stéphanois étaient toujours ambitieux et disputaient régulièrement la coupe d’Europe. « Il y a eu des faits de carrière qui ont été importants pour moi, j’ai toujours prolongé à Saint-Étienne parce qu’on jouait toujours les premières places, on jouait presque toujours l’Europa League, donc je n’avais pas de raison particulière de quitter l’AS Saint-Étienne », a-t-il expliqué.

Pour passer dix saisons de suite dans un même club, il faut évidemment bénéficier de la confiance du staff technique et des dirigeants. Et le natif de Montbéliard avoue avoir toujours été un privilégié chez les Verts. « Le club m’a toujours fait confiance, j’ai toujours essayé de remplir au maximum mon rôle sur le terrain. Il y a eu des choses que se sont bien passées d’autres moins bien, mais en tout cas j’ai toujours donné le maximum et le club me l’a toujours rendu », a-t-il souligné.