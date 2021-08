OM Mercato : La tension monte autour du transfert de Lirola

Publié par Timothée Jean le 13 août 2021 à 13:35

Il n’y a toujours pas d’accord entre l’ OM et la Fiorentina au sujet du transfert de Pol Lirola. Mais le latéral droit espagnol reste confiant et semble prêt à tout pour forcer la main à ses dirigeants.

OM Mercato : Lirola dans un bras de fer avec la Fiorentina ?

À moins de trois semaines de la fin du mercato, la tension monte d’un cran dans le dossier Pol Lirola. L’Olympique de Marseille souhaite le récupérer lors de ce mercato estival et le défenseur espagnol rêve également d’y retourner. Seulement, la Fiorentina n’est pas prête de le céder. En effet, les responsables de l’ OM, conduits par Pablo Longoria, ont entamé des discussions pour faire baisser le prix du défenseur espagnol. Mais les dirigeants de la Viola se montrent inflexibles, réclamant pas moins de 13 millions d’euros pour son transfert définitif. Cette position ferme de la Fiorentina passe mal auprès du défenseur espagnol, qui espérait des négociations faciles pour son retour à Marseille.

Selon les informations d'Andrea Giannattasio, le joueur de 24 ans se sentirait particulièrement vexé par la gestion de son cas et l’aurait clairement fait savoir à sa direction. La source explique que Pol Lirola serait désormais prêt à tout pour revenir à l' OM, quitte à entamer un vrai bras de fer avec son équipe actuelle. Jeudi dernier, le club italien n'a pas convoqué l'Espagnol pour le premier tour de la Coupe d'Italie contre Cosenza. Et selon le journaliste italien, cette mise à l’écart ressemble à une sanction disciplinaire infligée à Pol Lirola pour son comportement.

Une nouvelle offre de Marseille pour Lirola ?

Les relations entre le joueur et la Fiorentina se seraient considérablement dégradées ces derniers jours, selon les dernières informations de La Provence. Le bras de fer semble donc engagé entre le défenseur espagnol et la Viola. Et il ne faudrait pas exclure que le club italien pourrait aussi le mettre au placard si la situation s'envenimait. Pour s'éviter des problèmes inutiles, la Fiorentina pourrait aussi céder le joueur en le transférant à Marseille. Sky Sports révèle d’ailleurs que l’ OM aurait formulé une nouvelle offre pour Pol Lirola. Reste à savoir si cela sera suffisant pour boucler ce deal.