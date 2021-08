PSG Mercato : Paris SG ou Real Madrid, Mbappé va trancher lundi

Publié par JEAN-LUC D le 13 août 2021 à 22:55

À trois semaines de la fin du mercato, Kylian Mbappé est sommé de clarifier sa position concernant son avenir. Entre rester et prolonger avec le PSG ou rejoindre le Real Madrid, l’attaquant de 22 ans va devoir trancher.

L’arrivée de Messi a tout accéléré chez Mbappé

« Je connais le futur de Kylian (Mbappé), c'est un joueur de Paris. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, on ne peut pas en avoir une plus compétitive. Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre maintenant. » Nasser Al-Khelaïfi a récemment profité de la conférence de presse de présentation officielle de Lionel Messi pour mettre la pression sur Kylian Mbappé. À un an de la fin de son contrat, l’attaquant français refuse de prolonger, attendant de voir les recrues qui vont débarquer cet été.

Avec les arrivées de Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et maintenant Lionel Messi, le président du PSG veut que son joueur se positionne et qu’il prolonge surtout son engagement avec les Rouges et Bleus. Selon les révélations de La Gazzetta dello Sport, suite à l’arrivée surprise de la star argentine, le champion du monde 2018 accélère et va faire connaître sa décision à sa direction lundi prochain.

« Le suspense devrait durer jusqu’à lundi, quand, sauf surprise, Mbappé devrait communiquer sa décision sur son avenir aux dirigeants parisiens (…) Jusqu’à hier, sa position était encore de prendre son temps, mais l’arrivée de Messi a tout accéléré », explique le journal italien. Le dénouement est donc proche pour le natif de Bondy. Même si certaines voix se lèvent déjà pour prédire l’avenir.

Mercato PSG : Kylian Mbappé veut partir cet été

En effet, selon le journaliste français Thibaud Vezirian, « Kylian Mbappé veut partir. Il a demandé son bon de sortie et ne souhaite pas prolonger. Soit, c'est le Real Madrid cet été, soit un départ libre dans un an. Il avait déjà prévenu il y a plusieurs semaines qu'il ne souhaitait pas jouer avec Messi. » Une tendance confirmée par le célèbre Insider qatarien Mohammed Al Kaabi, celui qui avait été le premier à annoncer que Lionel Messi allait rejoindre le Paris Saint-Germain cet été.

Pour ce proche de l’Émir du Qatar, l’ancien attaquant de l’AS Monaco refuse catégoriquement de renouveler son bail et veut rejoindre le Real Madrid. De son côté, La Cadena Ser croit savoir que le club madrilène est disposé à offrir 120 millions d’euros au vice-champion de France pour le récupérer d’ici la fin du mercato. À suivre…