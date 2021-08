Arsenal Mercato : Une décision radicale prise pour Aubameyang

Publié par Timothée Jean le 14 août 2021 à 13:35

Absent lors de la défaite d’Arsenal face au promu Brentford (2-0) en ouverture la première journée de la Premier League, Pierre-Emerick Aubameyang vit peut-être ses dernières semaines chez les Gunners. Ses dirigeant envisagent de le vendre cet été.

Arsenal Mercato : Aubameyang mis sur le marché

Pierre-Emerick Aubameyang traverse actuellement une situation compliquée à Arsenal. L’international gabonais était l’un des atouts majeurs des Gunners ces dernières années. Affûté physiquement, réaliste et efficace face au but, il avait terminé la saison 2019-2020 avec 22 réalisations. De telles performances ont convaincu ses dirigeants de prolonger son bail jusqu’en juin 2023, avec une belle revalorisation salariale à clé.

Toutefois, la suite a été nettement moins flatteuse pour l’ancien Stéphanois. Pierre-Emerick Aubameyang n’a inscrit que 10 buts en 29 matchs de Premier League la saison passée. D’ailleurs, il n’a pas trouvé le chemin des filets lors des six matchs de préparation des Gunners. Absent lors de la défaite de son équipe face à Brentford (2-0), le joueur de 32 ans pourrait même quitter le club londonien en cette fin de mercato estival.

Comme l'indique The Times, les dirigeants londoniens souhaitent ainsi le vendre cet été. Pas à cause de son rendement, mais parce qu'il est l'un des principaux actifs du club, et que sa vente permettrait d'alléger un peu la masse salariale du club. Cette décision d’Arsenal devrait sans douter alerter ses prétendants.

D'autres joueurs poussés vers la sortie

Mais pour s’attacher les services de Pierre-Emerick Aubameyang, il faudra sortir le chéquier. L’attaquant gabonais est toujours son contrat jusqu’en juin 2023 et sa valeur marchande est fixée à 25 millions d’euros selon Transfertmarkt. Son éventuel départ répond ainsi à une logique financière.

Toutefois, Pierre-Emerick Aubameyang n’est pas le seul joueur poussé vers la porte de sortie par Arsenal. Le média britannique indique que d'autres joueurs, comme Alexandre Lacazette, figurent sur la liste des possibles partants.