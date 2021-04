AS Monaco Mercato : Lacazette, la grosse surprise de Kovac ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2021 à 23:20

Alexandre Lacazette, lié à Arsenal FC jusqu’en juin 2022, va-t-il effectuer son grand retour en Ligue 1 à la faveur du prochain mercato estival ? En tout cas, Niko Kovac, l’entraîneur de l’AS Monaco, aurait glissé le nom de l’ancien attaquant de l’OL à sa direction.

Alexandre Lacazette sur le départ cet été ?

Débarqué en 2017 en provenance de l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette est à un an de la fin de son contrat chez les Gunners. Et comme aucune prolongation n’est encore évoquée pour l’international français de 29 ans, plusieurs rumeurs le donnent partant pour cet été. Une situation que de nombreuses écuries voudraient utiliser pour tenter de s’offrir les services du coéquipier de Pierre-Emerick Aubameyang. En effet, d’après les informations du tabloïd Daily Mirror, le protégé de Mikel Arteta serait sur les tablettes de l’AS Monaco.

Niko Kovac, qui se projetterait déjà sur la saison prochaine, serait séduit par le profil du natif de Lyon. Pour le technicien croate, Lacazette formerait un duo de rêve avec Wissam Ben Yedder. Il aurait donc demandé à la direction du club princier de se positionner sur ce dossier. Mais l’affaire est encore loin d’être gagnée puisque le FC Séville, l’AS Roma et l’Atlético Madrid seraient aussi sur les traces du numéro 9 d’Arsenal FC. Sans compter la volonté de Mikel Arteta pour son joueur.

Mikel Arteta veut conserver Alexandre Lacazette

De son côté, le coach du club londonien espère conserver son buteur tricolore. En conférence de presse, le technicien espagnol a annoncé qu’il va bientôt entrer en discussions avec Lacazette pour évoquer le futur.

« Je suis toujours heureux quand les gens parlent de nos joueurs et spéculent là-dessus. Cela signifie qu’ils se débrouillent bien et qu’ils attirent l’attention des autres clubs. La situation avec Laca sera réglée cet été. Je vais lui parler et simplement proposer un avenir que nous voulons et c’est tout. Maintenant, je veux juste que les joueurs soient concentrés et uniquement concentrés sur la performance et en tirer le meilleur parti pour l’équipe », a déclaré le successeur d’Unai Émery. L’AS Monaco et Niko Kovac sont donc prévenus.