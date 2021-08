OGC Nice Mercato : 16 M€, Galtier sur un buteur de Ligue 1

Publié par Ange A. le 15 août 2021 à 09:59

Nouvel entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier veut poursuivre son mercato à la hauteur de ses ambitions. En quête d’un buteur d’expérience, l’entraîneur niçois cible un vieux briscard de Ligue 1.

Christophe Galtier intéressé par un attaquant algérien

Avec sept recrues déjà officialisées, l’OGC Nice est l’un des clubs français les plus actifs cet été aux côtés de l’Olympique de Marseille. Pour autant, Christophe Galtier semble insatiable. Le nouvel entraîneur du Gym souhaite encore renforcer son attaque avant la clôture du mercato estival. Le technicien désire en effet enrôler un attaquant d’expérience pour épauler Kasper Dolberg et Amine Gouiri. Un temps intéressé par Burak Yilmaz, le coach des Aiglons aurait désormais coché le nom d’une vieille connaissance du championnat. Selon les informations fournies par RMC Sport, l’ancen entraîneur du Lille OSC s’intéresse désormais à Andy Delort, capitaine et avant-centre du Montpellier Hérault SC.

Andy Delort, un nouveau dossier compliqué pour Nice ?

Cependant, convaincre Montpellier de céder Andy Delort ne sera pas chose facile pour l’OGC Nice. Définitivement recruté par le MHSC en 2019, l’attaquant algérien est encore sous contrat jusqu’en 2024. De même, sa valeur marchande estimée à 16 millions d’euros sur Transfermarkt pourrait refroidir le club azuréen. Muet lors de la 1re journée du championnat, Delort va tenter d’ouvrir son compteur but ce dimanche sur la pelouse du Stade de Reims. La cible de Christophe Galtier reste sur un bel exercice 2020-2021 terminé avec 19 buts et 10 passes décisives en 34 apparitions. De quoi taper dans l’œil du coach de Nice.