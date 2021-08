OGC Nice Mercato : Un canonnier formé au PSG visé par Galtier

Publié par JEAN-LUC D le 16 août 2021 à 02:56

Désormais sur le banc de l’OGC Nice, Christophe Galtier veut recruter un numéro 9 durant ce mercato estival. Un buteur formé au PSG serait ainsi dans les plans de l’entraîneur du club niçois.

Christophe Galtier sur les traces d’un titi parisien

Depuis son transfert du Paris Saint-Germain au Celtic Glasgow à l’été 2018 contre une enveloppe de 10,3 millions d’euros, Odsonne Edouard s’est fait un nom du côté de l’Écosse. Véritable renard des surfaces, l’international espoir français a terminé meilleur buteur du championnat écossais la saison dernière avec 22 réalisations. Faisant ainsi de lui l’un des joueurs les plus convoités de la Scottish Premiership. Annoncé chez plus clubs anglais, notamment à Brighton, Leicester City et Crystal Palace, l’ancien joueur du PSG pourrait finalement revenir en Ligue 1 cette saison.

En effet, à un an de la fin de son contrat, Odsonne Edouard n’a pas prolongé. Il pourrait donc être vendu cet été afin d’éviter de le voir partir gratuitement à la fin de la saison. D’après les informations du média britannique Football Insider, le natif de Kourou (Guyane française) est sur les tablettes des dirigeants de l’OGC Nice. Christophe Galtier apprécie le profil du joueur de 23 ans et a réclamé son renfort à sa direction. Les Aiglons s’apprêtent donc à formuler une offre pour le Titi parisien, mais l’affaire est encore loin d’être dite.

Odsonne Edouard trop gourmand pour l’OGC Nice ?

Avec l'arrivée du Japonais Kyogo Furuhashi, le Celtic Glasgow serait ouvert à un transfert d’Odsonne Edouard. Et si l’OGC Nice entrevoit de transmettre une proposition ferme au club écossais pour tenter de le récupérer, Julien Fournier, le directeur sportif de l’OGCN, devra se montrer très généreux avec le joueur. Le Daily Mail assurant que la Premier League a fermé ses portes à Edouard en raison de ses exigences salariales élevées, sans toutefois donner de chiffre. L’OGC Nice parviendra-t-il à le convaincre sportivement et financièrement ?

Affaire à suivre…