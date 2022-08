OM Mercato : Un prétendant totalement inattendu pour Bamba Dieng

Publié par Timothée Jean le 08 août 2022 à 22:55

OM Mercato : Malgré son envie de rester, Bamba Dieng pourrait quitter Marseille. Un prétendant inattendu s’active pour boucler sa signature.

OM Mercato : Le Celtic Glasgow fonce sur Bamba Dieng

C’est un secret de polichinelle, Bamba Dieng traverse actuellement une situation difficile à l’Olympique de Marseille. Si le jeune attaquant sénégalais a connu une belle progression la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, il est désormais en difficulté à l’ OM. Le prodige marseillais, chouchou de l’Orange Vélodrome, ne rentre pas vraiment dans les plans d’Igor Tudor, qui ne serait pas contre l’idée de se séparer de lui dès cet été. Et si Bamba Dieng a déjà fait savoir qu’il n’a pas l’intention de changer d’air lors de ce mercato, la direction de l’Olympique de Marseille ne l’entend pas de cette oreille.

Confronté à des difficultés financières, le club phocéen serait prêt à céder son jeune crack en échange d’une offre satisfaisante. Cette décision a alors rapidement alerté ses différents courtisans. Alors que certains clubs de Premier League, tels que Newcastle, West Ham ou encore Leeds United, s’activent en coulisse pour arracher sa signature, un nouveau prétendant vient de se manifester. Le quotidien Record assure que le Celtic Glasgow a jeté son dévolu sur Bamba Dieng.

OM Mercato : Un prix déjà fixé pour Bamba Dieng

La source explique que les dirigeants du club écossais apprécient tout particulièrement le profil polyvalent du buteur marseillais joueur et en ont fait une cible de choix pour renforcer leur attaque. Le dossier est toujours ouvert, les négociations entre les différentes parties pourraient débuter le plus rapidement possible. En tout cas, cet intérêt de Celtic Glasgow ne déplait pas forcément aux dirigeants marseillais.

La source ajoute que l’ OM attendait un montant compris entre 15 à 20 millions d’euros pour acter le départ de Bamba Dieng. Reste à savoir quel prétendant répondra favorablement aux exigences marseillaises. Les prochaines semaines s’annoncent très mouvementées à l’Olympique de Marseille.