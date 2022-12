Stade Rennais : Une bonne nouvelle pour Bruno Genesio au SRFC

Publié par Enzo Vidy le 12 décembre 2022 à 20:31

Actuellement au Portugal pour un stage de préparation, Bruno Genesio a été agréablement surpris sur l'état physique des joueurs du Stade Rennais.

Samedi après-midi, les joueurs du Stade Rennais ont disputé leur premier match de préparation au Portugal, face au Celtic Glasgow. Dans une rencontre totalement folle, le SRFC s'est imposé 4-3 face au club écossais et a réalisé une performance assez encourageante pour la suite des évènements. Malgré les 3 buts encaissés, les hommes de Bruno Genesio ont été redoutables offensivement en se créant beaucoup d'occasions avec de très jolis mouvements.

De retour après une longue période d'absence, Warmed Omari a livré une belle prestation et s'est même offert son premier but en professionnel avec le Stade Rennais. À l'issue de la partie, l'entraîneur Rouge et Noir, Bruno Genesio, était très satisfait par l'état d'esprit affiché par ses joueurs, et s'est exprimé au micro de Ouest-France."Je pensais qu’on souffrirait davantage dans le rythme, l’impact. Ça montre que les gars ont bien travaillé et que tout le monde est dans un bon état d’esprit. Sur les données, il y a de gros volumes de course, de l’intensité. On est bien en avance."

Stade Rennais : Un gros test à venir face au Feyenoord

Dans l'optique de bien préparer la reprise du championnat à Reims le 29 décembre prochain, les Rouge et Noir vont affronter le Feyenoord Rotterdam vendredi prochain. Tombeur de l'OM la saison passée en Conference League, le club néerlandais est un adversaire assez redoutable qui pourrait poser de gros soucis au Stade Rennais. Après le Celtic samedi, c'est un autre gros test qui s'annonce pour les hommes de Bruno Genesio qui auront à coeur de bien continuer leur préparation en enchaînant les victoires. Un dernier match amical aura lieu le 22 décembre prochain face au Stade Brestois au Roazhon Park, avant le retour aux choses sérieuses dans un peu plus de deux semaines maintenant avec la reprise de la Ligue 1.