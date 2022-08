Montpellier HSC Mercato : Le MHSC va s'offrir un nouveau défenseur

Publié par Anthony le 23 août 2022 à 12:40





Montpellier HSC Mercato : La défense du MHSC n'arrive pas à s'imposer dans ce début de saison, alors la direction s'active pour trouver un défenseur.

Montpellier HSC Mercato : Christopher Jullien devrait s'engager au MHSC

La défense montpelliéraine connaît un début de saison catastrophique et la défaite à la Mosson contre le promu auxerrois n'a pas arrangé les affaires du club. Le président était agacé et cherche à renforcer sa charnière en urgence. Bien que le club compte quatre défenseurs centraux, il montre beaucoup de faiblesses tandis que Pedro Mendes n'est pas en état de jouer. Le club de la Paillade s'est donc tourné vers un défenseur du Celtic Glasgow qui connaît très bien la Ligue 1.

En effet, après avoir réfléchi à Alvaro Gonzalez, désormais libre de tout contrat avec l' OM, le MHSC a décidé de tenter le coup avec Christopher Jullien. Ce dernier a joué à Auxerre, Dijon ou encore Toulouse avant de s'envoler en Écosse. Mais c'est un pari risqué puisque le joueur n'a pas joué un seul match depuis décembre 2020 suite à une grave blessure au genou. Le club se montrera très attentif lors de la visite médicale qu'il devra passer ce mardi, mais ce dernier se veut rassurant en déclarant qu'il se sent en pleine possession de ses moyens rapporte L'Équipe.

MHSC Mercato : Olivier Dall'Oglio sur la sellette

Suite aux mauvais résultats de MHSC, Olivier Dall'Oglio pourrait quitter le banc très rapidement. Les dirigeants ne lui laissent plus beaucoup de temps pour redresser la barre et une liste en interne avec le nom d'un potentiel successeur a déjà été dressé. Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, Christophe Pélissier est le nom qui ressort le plus. Pour l'instant, Olivier Dall'Oglio affrontera son ancien club, le Stade Brestois, entraîné par l'ancien coach du MHSC, Michel Der Zakarian. Si le club de la Paillade venait une nouvelle fois à perdre, le sort du coach pourrait être scellé.