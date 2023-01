FC Lorient Mercato : Un départ presque acté pour les Merlus

Publié par Jules le 02 janvier 2023 à 10:37

Auteur d'un excellent début de saison, le FC Lorient pourrait tout de même se montrer actif sur le marché des transferts qui vient tout juste de s'ouvrir.

Après un très bon début de saison, le FC Lorient se retrouve classé à la 6e place de Ligue 1. Une entame d'exercice canon pour les Merlus qui visaient pourtant le maintien cette saison dans l'élite du football français. De nombreux joueurs ont pu s'illustrer au FCL lors des derniers mois, ce qui provoque forcément l'intérêt de plusieurs clubs, à l'image de Southampton, qui est très intéressé par Terem Moffi, meilleur buteur du club breton en championnat.

Le FC Lorient devra donc faire attention à ne pas se faire piller durant le mois de janvier pour espérer terminer la saison de la même façon dont ils l'ont commencé. En coulisses, des départs commencent déjà à se préparer pour les Merlus. C'est par exemple le cas du défenseur central allemand Moritz Jenz, prêté cette saison au Celtic Glasgow, et qui pourrait ne jamais faire son retour en Bretagne l'été prochain.

FC Lorient Mercato : Moritz Jenz ne veut pas revenir chez les Merlus

Recruté par le FC Lorient contre 3,5 millions d'euros en 2021, le défenseur central de 24 ans Moritz Jenz n'est resté qu'un an en Bretagne avant de rejoindre l'Écosse dans le cadre d'un prêt au Celtic Glasgow. Devenu titulaire chez le leader de Scottish Premiership, l'Allemand pourrait continuer sa carrière loin des Merlus puisqu'il se sent bien dans son nouveau club, comme il l'a lui-même déclaré récemment.

" Mon agent et les représentants du club vont discuter de ça. Je suis très content au Celtic et c’est vraiment sympa ici, affirme Mortiz Jens. Chaque jour est un rêve. J’espère que ça continuera comme ça sur le long terme. Nous verrons bien ce qui arrivera. Je continue à tourner à plein régime avec le Celtic. " Le souhait du défenseur semble donc assez clair et son avenir pourrait s'écrire loin du FC Lorient.