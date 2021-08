Arsenal mercato : un pilier des Gunners bientôt en Liga ?

Publié par Thomas le 16 août 2021 à 11:15

C’est un début de saison 2021/2022 pour le moins compliqué auquel fait face Mikel Arteta. Après une défaite surprise lors de la première journée de Premier League, face au promu Brentford, Arsenal est proche de perdre un de ses piliers en défense, au club depuis 2013. Selon le journaliste David Ornstein de The Athletic, l’Espagnol Hectór Bellerin aurait fait part de ses envies de départ à la direction des Gunners. Le joueur de 26 ans se montrerait très pessimiste quant aux performances du club cette saison et ferait tout pour rejoindre la Liga. Si l’Inter était un temps une piste crédible, ce serait désormais le Barça et l’Atletico Madrid qui se retrouveraient en pole position pour l’enrôler.

Arsenal mercato : Hectór Bellerin veut partir au plus vite

Non utilisé vendredi dernier lors de la première journée du championnat, le latéral droit de 26 ans n’a pas manqué de faire savoir son mécontentement à sa direction, et notamment à son compatriote Mikel Arteta. Comme nous le rapporte le tabloïd britannique The Athletic, Hectór Bellerin souhaiterait partir au plus vite de Londres où il ne se sent pas épanoui. L’arrivée cet été du jeune espoir Nuno Tavares, recruté 8 millions d’euros à Benfica, compromet davantage une place de titulaire en défense de l’espagnol. Au-delà d’une forte concurrence, Bellerin aurait des doutes quant à la faculté du club à remonter la pente après une triste 8e place la saison passée.

Le Barça et l’Atletico pour le relancer

Selon le journal, les deux clubs les plus prompts à récupérer Hectór Bellerin se trouveraient en Liga. L’Atletico Madrid et le Barça aimeraient tous deux procéder à un échange de joueurs avec Arsenal pour enrôler l’espagnol de 26 ans à moindres frais. Arrivé chez les Blaugrana cet été du Betis, le brésilien Emerson pourrait faire l’objet d’un échange de bon procédé avec les Gunners, ce qui permettrait au club catalan de se renforcer sans perdre économiquement. Du côté des Colchoneros, l’idée serait de récupérer Bellerin en l’échangeant avec l’anglais Kieran Trippier (aussi pisté par Manchester United), à qui il reste 2 ans de contrat.

Pour l’instant rien de concret n’a été fait entre les deux parties, mais tout pourrait se décanter dans les prochains jours.