Mercato Stade Rennais : Après Brest, Genesio lance une alerte

Publié par JEAN-LUC D le 16 août 2021 à 16:35

Le Stade Rennais a enregistré son second match nul consécutif de la saison, dimanche, lors de la 2e journée de Ligue 1, à Brest. Bruno Genesio, entraîneur du club breton, a lancé un message fort à ses dirigeants concernant le mercato, à l’issue de la rencontre.

Bruno Genesio réclame du renfort « devant »

Pour le compte de la deuxième journée du championnat, le Stade Rennais a concédé le match nul sur la pelouse du Stade Brestois (1-1). Présent en conférence de presse d’après-match, Bruno Genesio n’a pas caché sa frustration. L’entraîneur des Rouges et Noirs a notamment regretté le manque de dangerosité offensive de son équipe.

« C’est frustrant parce qu'on a fait de bonnes choses, mais il nous manque plus de dangerosité dans la surface adverse. On doit mettre davantage d'agressivité pour mieux finir nos occasions », a déclaré le coach du SRFC, avouant ainsi à demi-mot que son effectif a besoin d’un attaquant capable de faire la différence dans la surface adverse. Mais quid de Mbaye Niang ?

Quid de Mbaye Niang au Stade Rennais ?

Recruté en 2019 en provenance du Torino FC contre un chèque de 15 millions d’euros, Mbaye Niang n’est jamais parvenu à s’imposer comme le grand attaquant attendu par le Stade Rennais. La preuve, en 92 matches toutes compétitions confondues depuis 2018, l’international sénégalais ne compte que 30 réalisations à son compteur. Trop maigre pour un attaquant censé être le fer de lance offensif de son équipe.

Rien d’étonnant si Bruno Genesio a déclaré dès la reprise : « pour l'instant, il est transférable, je n'aime pas trop évoquer ça, ce sont des moments difficiles pour les joueurs en premier, car eux aussi ont des situations difficiles, mais on se doit de préserver les intérêts du club et de l'équipe du mieux possible avec les choix décidés en notre âme et conscience. »

Sous contrat jusqu’en juin 2023, le joueur de 26 ans n’est plus le bienvenu à Rennes qui lui cherche même déjà une porte de sortie. Selon le compte Twitter MSV Foot, qui avait notamment annoncé en premier la venue de Loïc Badé en provenance du RC Lens, le Stade Rennais s’est positionné pour recruter l’avant-centre de Fulham Aleksandar Mitrović. Les deux clubs ont même entamé des négociations, surtout que l’international serbe de 26 ans a le même agent que Bruno Genesio. Mais à deux semaines de la fin du mercato, rien n’est encore fait dans ce dossier.