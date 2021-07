Stade Rennais Mercato : Officiel, Loïc Badé signe pour 5 ans !

Publié par Gary SLM le 05 juillet 2021 à 18:05

Loïc Badé a rejoint le Stade Rennais avec qui un accord complet avait été trouvé depuis deux jours. Le RC Lens, en réaction à ce départ de son ancien joueur, a trouvé un remplaçant en Allemagne.

Stade Rennais Mercato : Loïc Badé remplace Da Silva !

Le Stade Rennais s’est offert les services de Loïc Badé. Le défenseur central de 21 ans vient remplacer Damien Da Silva qui s’est engagé avec l’Olympique Lyonnais. L’ancien capitaine des Rouges et Noirs était en fin de contrat et a refusé les offres de renouvellement du club breton. Qualifié pour la Ligue Europa Conférence, le SRFC se devait de combler ce vide et c’est au RC Lens qu’il a trouvé la perle rare.

Communiqué du Stade Rennais annonçant la signature de Badé

"Le Stade Rennais F.C. est très heureux d'annoncer la signature de Loïc Badé ! Auteur d’une saison convaincante avec le 7e du dernier championnat, Loïc Badé évoluera désormais sous le maillot rennais. Après avoir souscrit à la traditionnelle visite médicale dans la matinée, le défenseur central a signé un contrat de cinq ans."

En effet, contre 16,5 millions d’euros, le Racing Club de Lens a donné son aval pour le transfert de son joueur. Élément important du système de jeu de Franck Haise la saison dernière, le natif de Sèvres (France) a joué 33 matches toutes compétitions confondues. Il y est pour beaucoup des bons résultats des joueurs Lensois pour leur première saison après la montée en Ligue 1. Les solides performances du joueur préparaient de toute façon les dirigeants du RCL à son départ. Arrivé libre du Havre le 1er juillet 2020, il est devenu une des meilleures affaires des Sang et Or.

Loïc Badé a rapporté 16,5 millions d’euros au RCL pour la mise en avant dont il a bénéficié au Stade Bollaert Delelis la saison 2021-2021. Sa signature au Stade Rennais est bouclée, et le Stade Rennais vient de confirmer la nouvelle. Ce lundi, il a débarqué à Rennes pour procéder à savisite médicale préalable à la signature de son contrat.

Kevin Danso en route pour le RC Lens ?

L’argent qu’il a rapporté au Racing Club de Lens va justement servir. Le club a déjà repéré son remplaçant au FC Augsbourg. Kevin Danso, le joueur autrichien de 22 ans, auteur de 32 matchs de Bundesliga B avec Fortuna Düsseldorf, est la cible jugée idéale par les recruteurs du club nordiste.

MSV Foot, qui donne l’information, a posté sur sa page : « Le profil de Kevin Danso plaît au board du Racing de Lens ». L’international autrichien de 1m90, selon cette source, vaut « 6 millions d'euros ». Arnaud Pouille, directeur général du Racing Club de Lens, est annoncé à la manœuvre pour débloquer le transfert du joueur autrichien.

Après le gardien de but vénézuélien Wuilker Farinez Aray, l'attaquant Wesley Saïd (ex-Toulouse FC), l'ex-défenseur central Nîmois Christopher Wooh et le jeune Boubakar Camara, Kevin Danso pourrait arriver sous le maillot du RC Lens ce mercato estival. Avec ces différents renforts, la saison 2020-2021 promet puisque le RCL qui a surpris avec sa belle performance de la saison 2021-2022 sera le club à abattre.

Toutefois, la même source indique que : "Le RC Lens ne fera pas le forcing pour convaincre Kevin Danso. Le board lensois n’en fait pas une priorité. Soit Niakaté c’est OK ou alors il n’y aura pas de nouveau défenseur au Racing. Danso est sur les tablettes de plusieurs clubs de Bundesliga."