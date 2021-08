OM - Bordeaux (2-2): Rongier révèle un coup dur dans le match nul

Publié par Timothée Jean le 16 août 2021 à 23:55

Milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier a livré son analyse sur le triste résultat nul de son équipe (2-2) face aux Girondins de Bordeaux.

OM - Bordeaux : Valentin Rongier dépité après le nul

Hier dimanche, l’ OM disputait son premier match de la saison 2021-2022 à domicile, avec le retour de ses supporters. Toutes les conditions étaient réunies pour vivre une soirée exceptionnelle au Vélodrome d’autant plus que les Phocéens menaient (2-0) à la pause dans une ambiance survoltée du stade Vélodrome. Pourtant, la rencontre va prendre une autre tournure en seconde mi-temps. Remontés à bloc au retour des vestiaires, les Girondins de Bordeaux sont revenus au score (2-2) et ont finalement arraché le point du nul face à une équipe Marseillaise méconnaissable.

À l’issue du match, Valentin Rongier s’est présenté devant la presse et n’a pas caché sa profonde déception. Même s’ils doivent se contenter d'un point, les Marseillais souhaitaient impérativement s’imposer à domicile. « C’est décevant, surtout qu'on avait l'impression de maîtriser le matche. À la mi-temps, on a dit qu'il fallait continuer et faire attention à ne prendre aucun but pour ne pas relancer le match. C'est regrettable, mais on n'a pas le droit de ne pas repartir avec la victoire », a confié le milieu de terrain au micro de Prime Video.

Valentin Rongier : "L'équipe a été touchée mentalement"

Valentin Rongier a reconnu que l' OM a manqué de caractère durant la seconde mi-temps. Et le but égalisateur pour le FCGB a été un véritable coup dur pour les joueurs phocéens. « On aurait pu attendre une plus grosse réaction, c'est vrai. Sur le terrain, c'est plus difficile. L'équipe a été touchée mentalement par l'égalisation. C'était dur avec la chaleur en plus, pour les deux équipes bien sûr, je ne cherche aucune excuse, mais les conditions étaient particulières », a-t-il ajouté.

Les hommes de Jorge Sampoali devront vite se rattraper en allant chercher une victoire, dimanche prochain, face à l'OGC Nice, à l'Allianz Riviera.