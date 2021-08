OM Mercato : Le message de Sampaoli à Longoria après Bordeaux

Publié par Ange A. le 16 août 2021 à 08:40

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à enchaîner un nouveau succès en championnat dimanche contre Bordeaux. Après la rencontre, Jorge Sampaoli a adressé un message clair à Pablo Longoria, le président de l’OM après la rencontre.

Marseille accroché, Sampaoli lance un appel à Longoria

L’Olympique de Marseille s’est sabordé ce dimanche sur la pelouse de l’Orange Vélodrome. Alors qu’il menait par deux buts d’écart, l’OM s’est fait reprendre par les Girondins de Bordeaux et a terminé la rencontre à 10. Entraîneur de Marseille, Jorge Sampaoli a nourri des regrets après le coup de sifflet final. « Oui bien sûr, on aurait aimé donner une victoire aux supporters, les voir partir heureux. Malheureusement, on n’a pas pu. On doit faire notre autocritique », a d’abord lancé le technicien argentin avant de lancer un appel à Pablo Longoria, son président. Le coach de l’OM est toujours dans l’attente de renforts pour compléter son groupe.

Des renforts encore attendus à Marseille

« Il nous manque encore des joueurs, le groupe n’est pas totalement fini. Il va falloir du temps pour trouver la clé, trouver nos marques si on se compare à des équipes déjà formées », a souligné Jorge Sampaoli en conférence de presse. Reste maintenant à savoir si Pablo Longoria va signer de nouvelles recrues avant dimanche, date de la prochaine rencontre de Marseille. Le club phocéen jouera d’ailleurs gros avec un déplacement à Nice, tombeur du Lille OSC (victoire 0-4) à Pierre-Mauroy. Jusqu’ici, l’OM a déjà recruté 8 joueurs. Des renforts, notamment des latéraux droits, restent attendus dans la cité phocéenne. Depuis des mois, le président marseillais tente de boucer le transfert de Pol Lirola. L’arrière droit espagnol est retourné à la Fiorentina au terme de la saison après son prêt à Marseille.