OM : Vélodrome et supporters, Ghali met en garde Eyraud

Publié le 17 février 2021 à 09:45

Le projet "Agora OM " de la direction du club phocéen suscite la colère des supporters , mais également des autorités de la Ville. À la suite de son courrier adressé à la ministre des Sports, Samia Ghali, adjointe au maire de Marseille, a mis en garde Jacques-Henri Eyraud, dans Top of the Foot, sur RMC, ce mardi soir.

OM : Eyraud menace les groupes de supporters marseillais

Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM, veut dissoudre les groupes de supporters ultras du club en crise sportive et financière en ce moment. Les supporters ultras s’étaient introduits au sein de la Commanderie et y avaient tout saccagé, le 1er février, pour manifeste leur colère contre la direction de leur club si cher. À la suite de ces incidents au centre d’entraînement de l’Olympique de Marseille, le président Eyraud « a pris la décision de ne plus tolérer aucune violence commise par les supporters ultras ». Dès lors, il a appris que le club « a signifié aux supporters en question « par l’envoi d’un courrier de mise en demeure », affirmant ainsi « la volonté de la direction de mettre fin à ces pratiques ».

« Le club fait fausse route », selon l'adjointe au maire

Pour Samia Ghali, Jacques-Henri Eyraud se trompe de combat. Après avoir alerté Roxana Maracineanu, ministre des Sports, par courrier, pour sur la situation et sur le risque d'une dissolution des groupes de fans de l’OM, l’adjoint au maire a protesté contre la décision du dirigeant, sur la radio. « Je pense que le club fait fausse route », a-t-elle martelé. « Depuis maintenant quelques semaines, il se passe des choses que j’ai du mal à comprendre. On a des résultats catastrophiques (en Ligue 1, ndlr), mais au-delà de ces résultats, on est dans une relation entre le club et les Marseillais qui ne va plus. Ce qu’a fait Jacques-Henri Eyraud hier (lundi), c’est rajouter de l’huile sur le feu, là où nous avions déjà une situation très tendue. Ce n’était pas le meilleur moment pour rajouter de l’inquiétude, du stress et de la polémique », a fait remarquer Samia Ghali.

Ghali, « la vente ne peut pas se faire au détriment des fans »

Pour cette dernière, les supporters de l'OM contribuent également à la « cohésion sociale » de la ville de Marseille. « Je rappelle que l'OM ne paye pas aujourd’hui le loyer qu’il devrait payer à la ville de Marseille pour le stade Vélodrome. On ne peut pas tout accepter. […] On s’exprimera, tout Marseille s’exprimera », a-t-elle annoncé, avant de conclure : « vente du club ou pas, il ne peut pas le faire au détriment des supporters et de la ville de Marseille ».













Par ALEXIS