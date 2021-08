Mercato FC Nantes : Porte de sortie trouvée pour un flop du FCN ?

Publié par ALEXIS le 16 août 2021 à 18:35

Un attaquant indésirable au FC Nantes va pouvoir rebondir dans un championnat à l’étranger, avant la fermeture du marché des transferts le 31 août 2021.

FC Nantes : Kalifa Coulibaly vers un retour à La Gantoise ?

À deux semaines de la fin du Mercato estival, le FC Nantes n’a toujours pas vendu les joueurs désireux de quitter les Canaris (Abdul Kader Bamba et Abdoulaye Touré) et aussi les indésirables. Cependant, Mogi Bayat serait sur le point de trouver un nouveau club à Kalifa Coulibaly, en manque de temps de jeu dans l’équipe d’Antoine Kombouaré. D’après les informations du journal belge Het Laatste Nieuws, l’agent de joueurs, par ailleurs directeur sportif officieux du FCN, négocie en ce moment le retour de l’attaquant de 30 ans dans son ancienne équipe, La Gantoise (ou KAA Gent). Ce dernier avait défendu les couleurs du club belge entre 2015 et 2017.

Kalifa Coulibaly n’a toujours pas joué le moindre match cette saison avec les Canaris. Il n’était même pas dans le groupe du FC Nantes, ni face à l’AS Monaco (1-1) ni contre le FC Metz (2-0). Le nouvel entraîneur des Jaune et Vert ne compte évidemment pas sur l’International malien (21 sélections, 2 buts) qui n’a plus qu’un an de contrat dans la Cité des Ducs.

Statistiques de l'attaquant malien

Pour rappel, le Malien s’est engagé avec le FC Nantes en août 2017, en provenance de Gent. Son transfert avait coûté 4,5 M€ au président Waldemar Kita. Un montant que Kalifa Coulibaly n’a jamais réussi à justifier. En quatre saisons sous le maillot Jaune et Vert, il a pris part à 89 matchs toutes compétitions confondues pour 21 buts inscrits et 6 passes décisives offertes. La saison dernière, il a disputé 17 matchs en Ligue 1 plus les 2 matchs de barrages contre Toulouse FC, pour le maintien dans l’élite. Il avait été titulaire 11 fois en championnat.