Toulouse FC Mercato : Adli approché par un géant européen

Publié par Ange A. le 13 août 2021 à 05:35

Sur le départ au Toulouse FC, Amine Adli vient de rejeter deux propositions intéressantes à l’étranger comme l’a révélé Damien Comolli. Aux dernières nouvelles, le crack du Téfécé a recalé City et un club allemand.

L’identité des clubs recalés par Adli dévoilée

Alors qu’il lui reste encore un an de contrat, Amine Adli n’évoluera plus avec le Toulouse FC. Pour le moment, le milieu offensif de 21 ans ne semble pas encore fixé sur le projet qui l’intéresse. Président du Téfécé, Damien Comolli a récemment indiqué que le meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière avait repoussé deux offres intéressantes venant de l’étranger. « Nous avons reçu deux offres. Une d’un club du top 5 européen pour 10 M€, et une du Top 15 européen pour 12 M€ », a révélé le patron du TFC à La Dépêche du Midi sans révéler l’identité des prétendants en question. Journaliste à RMC Sport, Loïc Tanzi croit savoir de quels clubs il s’agit. Le confrère assure que l’ESTAC Troyes, club partenaire de Manchester City, propriété de City Group, était notamment à l’affût.

Amine Adli sans avenir au Toulouse FC

Le journaliste indique que le promu a proposé 10 millions d’euros pour Amine Adli. Selon Loïc Tanzi, City comptait financer le transfert d’Adli du Téfécé vers l’ESTAC dans l’idée de le récupérer à l’avenir. Mais au final, le milieu offensif a repoussé la proposition du dernier champion de Ligue 2. Les Allemands de Wolfsburg ont formulé l’autre offre à hauteur de 12 millions d’euros. Une nouvelle fois, celle-ci n’a pas reçu un écho favorable auprès du Pitchoun. Lequel s’est vu sévèrement sanctionner par sa direction. Damien Comolli a en effet décidé de la mise à l’écart d’Amine Adli. Le président toulousain compte vendre son crack cet été. Reste plus qu’à espérer qu’une offre qui intéresse le principal concerné parvienne d’ici le 30 août.