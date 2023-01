FC Nantes Mercato : Un attaquant sur le point de rejoindre le FCN

Publié par Thomas le 03 janvier 2023 à 17:20

À la recherche de renforts offensifs pour 2023, le FC Nantes serait en passe de boucler une arrivée en provenance du championnat belge.

Après des débuts contrastés en championnat, le FC Nantes s’apprête à offrir un vent nouveau à son effectif en vue de la deuxième partie de saison. Après la victoire des Canaris contre l’AJ Auxerre, Antoine Kombouaré laissait entendre que le FCN allait se montrer actif dans le sens des arrivées en janvier, notamment dans deux secteurs de jeu. "Je souhaite travailler pour renforcer l’équipe. J’ai des demandes sur les postes de milieu et d’attaquant. J’ai laissé partir 2 joueurs car on a ce qu’il faut en latéraux pour la 2e partie de saison", avait-il indiqué au micro de Hit West. Si Dennis Appiah (ASSE) et Fabio (Grêmio) ont déjà quitté les Jaune et Vert, Nantes se rapprocherait en parallèle de sa première signature hivernale.

FC Nantes Mercato : Musa Al-Taamari en partance pour le FCN

Dans les petits papiers de la direction nantaise, la signature d’un ailier droit pourrait se finaliser dans les prochains jours. À en croire Hit West, les discussions se seraient intensifiées entre le FC Nantes et le club de Louvain pour le transfert en janvier de Musa Al-Taamari. L’international jordanien termine son contrat dans six mois en Belgique et serait tenté par le projet des Canaris qui, pour rappel, joueront contre la Juventus en Ligue Europa le mois prochain. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives cette saison, le joueur de 25 ans est décrit comme un "élément offensif évoluant sur le côté droit, rapide et dribbleur". Un profil dont les Jaune et Vert ont cruellement besoin cette saison.

En parallèle, l’équipe d’Antoine Kombouaré ne devrait pas se séparer de cadres cet hiver. D’après la source, des joueurs comme Ludovic Blas, Alban Lafont ou encore Moses Simon ne quitteront pas les bords de l’Erdre malgré les sollicitations de clubs étrangers. En plus des joueurs, le FC Nantes pourrait connaître des changements au sein de son organigramme. Officieusement en charge du recrutement des Canaris, Mogi Bayat devrait perdre en protagonisme cet hiver, lui qui était immiscé dans la plupart des dossiers nantais l’été dernier.