Mercato PSG: Mbappé, Real, le Qatar fait une importante précision

Publié par JEAN-LUC D le 16 août 2021 à 21:15

Ces dernières 24 heures, la presse madrilène s’enflamme autour l’idée d’un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid avant la fin du mercato. Face aux nombreuses rumeurs qui circulent sur l’avenir de l’attaquant parisien, une voie s’est levée au Qatar pour clarifier les choses.

Mbappé dit « non » au PSG et va réclamer son départ à Al-Khelaïfi

Dimanche, le journaliste italien Rudy Galetti a lâché une petite bombe en annonçant que Florentino Pérez est parvenu à convaincre Nasser Al-Khelaïfi d’ouvrir les négociations pour le transfert de Kylian Mbappé. Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco contre une enveloppe de 180 millions d’euros, l’international français de 22 ans pourrait ainsi quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid dans ces deux dernières semaines du mercato estival.

Pour éviter un départ gratuit de Mbappé dans un an, le Paris SG serait prêt à dire « oui » à l’offre de 150 millions d’euros que le Real s’apprête à lui transmettre. Josep Pedrerol, le célèbre journaliste espagnol des émissions El Chiringuito et Jugones, a enflammé la toile ce lundi en annonçant une réunion expresse dans les prochaines heures entre Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi.

Réunion au cours de laquelle le joueur compte réclamer officiellement un bon de sortie pour cet été. Selon cette source, il refuse clairement de signer un nouveau contrat avec le club parisien. Celui-ci serait donc disposé à accepter les 150 millions d’euros que le vice-champion d’Espagne s’apprête à lui transmettre pour son numéro.

Aucune décision arrêtée entre le PSG et Mbappé

Proche de l’émir du Qatar, propriétaire du PSG, Mohammed Al Kaabi, Insider qatarien, a tenu à faire le point sur le dossier Mbappé. Pour lui, « tout ce qui est publié dans la presse espagnole actuellement est faux et ne constitue que de multiples moyens de pression. » Celui qui avait été le premier à annoncer que Lionel Messi serait Parisien cette saison assure que « pour l'instant, Kylian et les dirigeants du PSG n'ont pas encore décidé si le joueur continuera cette saison ou non. »

Souvent bien informé sur les coulisses du Paris SG, Mohammed Al Kaabi promet de revenir bientôt pour donner les « derniers développements » de ce feuilleton. En attendant une prise de parole officielle du club ou du joueur lui-même, ce feuilleton est encore loin de nous livrer son dernier épisode.