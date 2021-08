PSG Mercato : C’est fait, Lionel Messi va signer au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 10 août 2021 à 13:25

Le coup de théâtre annoncé ce matin par certains médias catalans et argentins n’aura finalement pas lieu. Lionel Messi ne va pas faire marche arrière avec le Barça. Il est plutôt en route pour le PSG.

Mercato PSG : Accord total pour Lionel Messi

Cette fois c'est la bonne ! D’après les informations du journal L’Équipe, le Paris Saint-Germain et le clan Lionel Messi sont parvenus à un accord total. Après avoir fait ses adieux à Barcelone dimanche, le meilleur joueur de la planète va s’engager en faveur du vice-champion de France sur la base d’un contrat de trois ans, dont une en option. Après 21 ans sous le maillot blaugrana avec notamment 683 buts inscrits en 810 matchs, la star argentine va poursuivre sa carrière en Ligue 1 dès cette saison.

Le quotidien sportif explique que le retard de ces dernières heures dans le dossier était lié aux discussions entre les deux parties autour des droits d'image et des différents revenus. Les dirigeants parisiens et les représentants de la Pulga se sont accordés autour de 40 millions d'euros net par an pour le septuple Ballon d’Or. Messi est désormais attendu à Paris.

Lionel Messi arrive ce mardi à Paris !

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi va devenir la cinquième recrue estivale du Paris Saint-Germain. Le journaliste Mohamed Bouhafsi écrit ainsi sur son compte Twitter : « Lionel Messi est parisien ! Accord trouvé pour un contrat de 3 ans, dont une en option entre la légende et le PSG. Le joueur arrive sur Paris cet après-midi pour passer la visite médicale ce soir ou demain matin. Depuis quelques minutes, c’est l’effervescence autour de l’aéroport de Barcelone, où des forces de sécurité ont pris place et où des supporters se massent peu à peu afin d’essayer d’apercevoir Lionel Messi. »

Son confrère de L’Équipe, Damien Degorre, confirme lui aussi la bonne nouvelle pour les supporters parisiens. « Cette fois, c'est bon, l'accord est total. Lionel Messi sera bien un joueur du PSG. Son avion est attendu ce mardi en tout début d'après-midi à Paris. » Après le rendez-vous de dimanche et lundi, l’ancien capitaine des Blaugranas va finalement débarquer dans la capitale pour passer sa visite médicale en fin de journée, puis signer son contrat dans la foulée. Toujours selon le journaliste sportif, une conférence de presse devrait avoir lieu mercredi au Parc des Princes pour présenter officiellement la nouvelle prise de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo.