Mercato PSG : Mbappé, le Real déjà fixé sur la décision du Qatar

Publié par JEAN-LUC D le 17 août 2021 à 05:15

La presse espagnole assure que Kylian Mbappé va rencontrer prochainement la direction du PSG pour lui demander d’ouvrir des négociations avec le Real Madrid en vue de son transfert cet été sinon il s’en ira gratuitement dans un an. Aux dernières nouvelles, le Qatar a tranché concernant l’avenir immédiat de l’attaquant tricolore.

Le PSG va négocier avec le Real Madrid pour Mbappé

D’après les révélations de la presse italienne, les dirigeants du Paris Saint-Germain se sont finalement résolus à laisser partir Kylian Mbappé cet été. En effet, le journaliste italien Rudy Galetti révèle que le Real Madrid va prochainement entamer des négociations avec le Paris SG pour l’ancien buteur de l’AS Monaco.

« Le Real Madrid offre 150 millions d’euros au PSG, Mbappé aura un salaire de 30 millions d’euros par an à Madrid, et c’est Florentino Pérez en personne qui négociera avec Nasser Al-Khelaïfi », écrit le spécialiste mercato de Sport Italia sur son compte Twitter. Face à la détermination de Mbappé, le PSG a compris que s’il ne le vend pas maintenant, il s’en ira gratuitement l’été prochain. Le champion du monde 2018, lui, devrait prochainement annoncer sa décision de changer d’air à sa direction.

Aucune chance que le Qatar lâche Mbappé

Mais pour Damien Degorre, Kylian Mbappé ne va pas quitter Paris cet été. Notamment parce que les 120 millions d’euros évoqués comme le montant de l’offre du Real Madrid ne sont pas suffisants pour faire déchanter le Qatar et Nasser Al-Khelaïfi.

« On parle du positionnement de Mbappé, mais il y a aussi le positionnement des dirigeants du PSG aussi qui compte un peu dans l’histoire. Et à ce jour, il n’est pas question que Mbappé parte cet été ! Il ne prolongera peut-être pas… Je ne sais pas… Ce sera sa décision ! Mais le Real Madrid fera peut-être une offre de 120M€ qui pourrait passer à 140M€. Mais dans l’esprit de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, il n’est pas question de se séparer de Mbappé ! », analyse le journaliste de L’Équipe.

Poursuivant, Damien Degorre pense que ce qui lie le PSG à l’enfant de Bondy vaut beaucoup plus qu’un chèque de 120 millions d’euros. « Aujourd’hui, le PSG peut générer beaucoup plus d’argent avec la communication autour de ses trois stars, qu’en pariant sur une victoire hypothétique en Ligue des Champions ! Il y aura plus de chance de générer des revenus extraordinaire par la présence de trio fantasmagorique, qu’en vendant 120M€ tout en refourguant 35M€ à Monaco. À l’échelle du PSG, ce n’est rien du tout », indique-t-il. Le Real Madrid est donc prévenu.