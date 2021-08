PSG Mercato : Ronaldo, Mbappé, la décision du Qatar est tombée !

Publié par JEAN-LUC D le 17 août 2021 à 11:21

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG, l’attaquant de la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo, est annoncé comme le grand favori pour venir lui succéder à Paris. Le Qatar a sa petite idée sur cette affaire.

Mercato PSG : Cristiano Ronaldo définitivement fixé !

D’après les médias transalpins, Cristiano Ronaldo est décidé à partir cet été, malgré l'intention de la Juventus Turin de le conserver pour sa dernière année de contrat. Et le Paris Saint-Germain qui pourrait perdre Kylian Mbappé dans les derniers instants du mercato estival est régulièrement cité comme la destination la plus sérieuse pour la star portugaise de 36 ans. Mais selon plusieurs sources concordantes, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’ont aucunement prévu de recruter le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid.

En France, le journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport indique sur son compte Twitter : « Quoi qu’il arrive avec Kylian Mbappé (que le PSG ne veut pas vendre), Cristiano Ronaldo n’est pas une option aujourd’hui pour le club pour cet été. » Même son de cloche du côté de Fabrizio Romano de Sky Sport Italia qui assure que « le PSG n’est pas intéressé par la signature de Ronaldo et envisage de garder Mbappé ». Sans compter que la Vieille Dame a déclaré qu’elle n’a encore reçu aucune offre pour Cristiano Ronaldo.

Le PSG veut conserver Kylian Mbappé

Ce mardi, RMC Sport confirme que Kylian Mbappé espère toujours rejoindre le Real Madrid cet été, mais la direction du Paris Saint-Germain lui a clairement signifié qu’elle ne compte absolument pas le vendre. Si la presse madrilène persiste à croire qu’un chèque de 150 millions d’euros pourrait convaincre le PSG, le Qatar veut voir Mbappé briller aux côtés de Lionel Messi et Neymar au moins jusqu’à la Coupe du monde 2022. Cristiano Ronaldo ne va donc pas rejoindre le PSG qui va tout mettre en oeuvre pour garder son joyau français de 22 ans.