FC Barcelone Mercato : Laporta proche de boucler une signature

Publié par Timothée Jean le 20 août 2021 à 14:35

Après le départ de Lionel Messi au PSG, le FC Barcelone cherche désormais à garantir un effectif stable pour les années à venir. Le président du club catalan, Joan Laporta, est d’ailleurs proche de prolonger l’un de ses jeunes joueurs.

FC Barcelone Mercato : Laporta veut prolonger une pépite

Le temps de la reconstruction est venu pour le FC Barcelone. Après avoir perdu sa star de toujours, Lionel Messi, qui a rejoint gratuitement le PSG cet été, les dirigeants du Barça s’activent en coulisses pour conserver ses jeunes prodiges. Le Barça, sous la direction de Joan Laporta, va en effet débuter dans les prochaines semaines une campagne de prolongation de contrat de ses pépites afin de garantir un groupe stable pour les prochaines années. Le premier concerné par cette campagne serait Pedri, élu meilleur jeune de l’Euro 2020.

L’international espagnol est lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2022 et pourrait s’en aller à l’issue de cette saison. Le Barça, qui ne veut pas se faire chiper son jeune milieu de terrain, a alors rencontré ses agents en vue de renouveler son bail. Selon les informations dévoilées par Sport, Pedri pourrait se voir proposer un nouveau contrat de quatre ans avec une belle revalorisation salariale à la clé. Le joueur de 18 ans pourrait ainsi étendre son bail jusqu’en juin 2026 avec le club catalan.

Signature imminente pour Pedri

Avec 3 buts et 3 passes décisives en 37 apparitions la saison dernière, Pedri s’est montré fiable, mais aussi polyvalent, jouant dans l’entrejeu et parfois en attaque sur les ailes. Son émergence au milieu de terrain a été l'un des points positifs du Barça sous les ordres de Ronald Koeman. La source explique que le jeune joueur n’a pas l’intention de quitter la Catalogne. Les deux parties souhaitant donc continuer l’aventure, les pourparlers ne devraient pas s’éterniser. La direction du FC Barcelone espère boucler sa prolongation au plus vite.