Barça Mercato : Koeman insiste pour une star de Ligue 1 !

Publié par Thomas le 05 août 2021 à 16:35

Le Barça sort enfin la tête de l’eau. Alors que Lionel Messi est attendu ces prochains jours pour renouveler son contrat, la direction catalane s’active désormais en interne pour enrôler un grand milieu de terrain et ferait le forcing pour recruter la pépite portugaise du LOSC, Renato Sanches. Le joueur de 23 ans sort d’une saison exceptionnelle à Lille, où il a été couronné d’un titre de champion de France et a rendu une copie plus que convaincante lors de l'Euro 2020 avec le Portugal.

Le coach des Blaugranas, Ronald Koeman, cherche à muscler son milieu de terrain pour la prochaine saison et négocie avec sa direction pour faire signer Renato Sanches dans les plus brefs délais. Le président du Barça, Joan Laporta, s’est entretenu il y a peu avec Olivier Létang, accompagné de l’agent du joueur, l’influent Jorge Mendes, pour finaliser les négociations.

Barça Mercato : Joan Laporta a rencontré Olivier Létang

Alors que l’avenir du milieu de terrain portugais, Renato Sanches, semble se dessiner loin du LOSC, de nombreux prétendants mènent une lutte acharnée pour enrôler la pépite de 23 ans, grande révélation lors de l'Euro 2020 avec la Seleção. Si la Juventus de Turin est apparue récemment dans la liste des prétendants sérieux, le FC Barcelone ne lâche pas d’une semelle le dossier malgré de nombreuses contraintes financières. L’agent du joueur et Joan Laporta, ont rencontré le président lillois, Olivier Létang, afin d’étudier les possibilités d’un transfert cet été. Le Barça a pour objectif de recruter Sanches sous la forme d’un prêt avec option d’achat, afin de ne pas s’endetter encore plus. Pour rappel, le joueur est sous contrat jusqu’en 2023 à Lille, et possède une valeur sur le marché de 30 millions d’euros.

Selon Sport, le président lillois se serait montré contre un prêt de sa pépite, qui ne lui rapporterait aucun avantage. Le milieu portugais est une pièce essentielle à l’effectif nordiste, et s’en priver sans retour d’argent serait une grande erreur pour les champions de France.