Mercato PSG : Après Messi, une terrifiante nouvelle tombe à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 19 août 2021 à 17:35

Auteur d’un mercato de folie, le PSG est parvenu à récupérer Lionel Messi après l’échec de sa prolongation au FC Barcelone. Mais les dirigeants parisiens doivent à présent faire face à un sérieux problème en interne.

Lionel Messi est là, les places deviennent chères au PSG

Après 21 ans passés sous l’unique maillot du FC Barcelone, Lionel Messi va s’offrir sa première expérience dans un autre club et un autre championnat à partir de cette saison. En effet, l’international argentin s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023 avec une troisième année supplémentaire en option. Si le monde du foot et les supporters parisiens sont encore sous le choc de ce gros coup réalisé par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, Mauricio Pochettino, lui, devra gérer un effectif pléthorique.

Il faut dire que depuis l’arrivée de la Pulga très peu d’éléments, pourtant annoncés sur le départ, veulent partir. Ce qui a pour conséquence une concurrence rude sur différents postes. Pas forcément une bonne nouvelle pour les pépites du club, qui voient ainsi leur rêve d’intégrer l’équipe professionnelle s’éloigner. Et aux dernières nouvelles, un crack du PSG songe à changer d’air cet été.

PSG Mercato : Edouard Michut veut partir progresser ailleurs

Écarté ponctuellement de l’équipe professionnelle par Mauricio Pochettino et renvoyé chez les U19, tout comme Xavi Simons, Edouard Michut veut désormais quitter le Paris Saint-Germain. D’après les informations recueillies par RMC Sport, le milieu de terrain de 18 ans se sent prêt à relever le défi du haut niveau. Il ne veut donc plus perdre son temps chez les équipes de jeunes des Rouge et Bleu. « Michut se sent prêt à débuter sa carrière au plus haut niveau. Et il aimerait désormais pouvoir montrer ses progrès sur un terrain professionnel. Au PSG ou ailleurs. Surtout que l’international français U18 et son entourage estiment que le projet présenté par le club (avec un effectif réduit et des jeunes du centre de formation) n’est pas en mesure d’être respecté », explique la publication sportive.

Sous contrat jusqu'en 2025, Edouard Michut pourrait ainsi quitter le club parisien d'ici la fin du mercato pour faire ses preuves ailleurs. Toujours selon la même source, un prêt est une possibilité, mais il devra être accepté par le Paris Saint-Germain. Sinon, l’hypothèse d’un départ définitif n’est pas non plus à exclure.