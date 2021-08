Stade Rennais Mercato : Une 6e recrue de haut standing arrive !

Publié par Thomas le 19 août 2021 à 14:35

Auteur d’un mercato très ambitieux depuis le début de l’été, le Stade Rennais est en passe de boucler la signature du très prometteur Lovro Majer. Le milieu de terrain croate de 23 ans est considéré comme le nouveau Luka Modric dans son club du Dinamo Zagreb.

Stade Rennais Mercato : Arrivée imminente de Lovro Majer en Bretagne

Comme l'avance le journal Ouest France, les négociations qui ont lieu depuis plusieurs jours entre le SRFC et le Dinamo Zagreb se sont accélérées ces dernières heures. À tel point qu’un accord est proche d’être bouclé entre les deux parties pour le traansfert de la pépite croate Lovro Majer. Comme évoqué il y a peu, Florian Maurice et Nicolas Holveck s’activaient en interne depuis plusieurs jours pour pallier à un éventuel départ de leur joyau au milieu de terrain Eduardo Camavinga. Ils étaient ainsi en pourparlers avancés avec l’entourage du milieu de 23 ans. le SRFC avait même fait parvenir une offre de 12 millions d’euros plus 3 millions de bonus au club croate.

Si tout se passait comme prévu du côté breton, avec des négociations qui avançaient dans le bon sens ces derniers jours, le quotidien régional informe que la signature de Lovro Majer ne s’effectuera qu’à partir du 25 août, soit après le barrage retour du Dinamo Zagreb. Ce serait encore un coup sensationnel opéré par la direction bretonne, qui renforcerait davantage son entrejeu et pourrait ainsi procéder à la vente de Camavinga, que le SRFC veut boucler au plus vite.

Pour rappel, le milieu de terrain tricolore a pour objectif de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine gratuitement, mais les avances faites par Manchester United et le PSG pourraient pousser le club à se séparer de son joueur d’ici la fin de l’été. Avec déjà 3 buts marqués cette saison en 4 rencontres de championnat, Lovro Majer fait l’objet de nombreuses comparaisons très flatteuses avec la star nationale, le milieu de terrain Luka Modric, avec qui il partage des qualités similaires. Après Baptiste Santamaria et Dogan Alemdar, le Stade Rennais va officialiser sa 6e recrue de l’été !