RC Lens - Stade Rennais : Le SRFC sans Grenier et Nzonzi

Publié le 06 février 2021 à 12:00

Sur deux matches sans victoire, le Stade Rennais est en train de laisser filer le peloton de tête et pourrait même voir le RC Lens lui passer devant en cas de défaite, ce samedi soir (21h), à Bollaert pour la 24e journée de Ligue 1. Face à des Lensois enthousiasmants cette saison, Julien Stéphan devra faire sans deux de ses atouts au milieu de terrain. Un match qui peut faire basculer la deuxième partie de saison rennaise.

Le Stade Rennais manque toujours d'efficacité

Accroché par le FC Lorient dans les dernières minutes du match mercredi (1-1), le Stade Rennais perd bêtement des points et doit faire preuve de plus de réalisme pour tuer ses rencontres. "On sait que l'animation offensive est ce qui met le plus de temps à construire, a justifié Julien Stéphan. Contre Lorient, j'ai noté aussi un déficit plus général d'enthousiasme, à pouvoir pousser nos actions, à mettre davantage de monde dans la surface de réparation. On fait partie des équipes qui frappent le plus au but, qui mettent le plus de ballons dans la surface, mais c'est vrai qu'on a un jeu de possession qui ne nou samène pas suffisammment devant le but. C'est factuel." Et l'animation offensive, à Lens, va pâtir des absences de Steven Nzonzi et Clément Grenier au milieu de terrain. Deux indisponibilités surprises, dont on ignore encore la raison. Mais un vrai coup dur pour le Stade Rennais, qui va devoir réorganiser son entrejeu.

La composition probable du Stade Rennais : Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd, Truffet - Bourigeaud, Martin, Camavinga - Doku, Guirassy, Terrier.

Le RC Lens joue la carte de l'outsider

Malgré la possibilité pour les Lensois d'intégrer le Top 5 de la Ligue 1 en battant le Stade Rennais, Franck Haise reste prudent. L'entraîneur Sang et Or affirme que son équipe, promue, ne joue pas "dans la même catégorie" que les Rouge et Noir. Pourtant, le RCL avait vaincu le SRFC au Roazhon Park, à l'aller (2-0). "On va essyaer de les gêner comme à l'aller. C'est une équipe qui a des principes de jeu forts, qui cherche à jouer mais ne s'ouvre pas n'importe comment. Elle fait partie des équipes qui ont le plus de possession. On s'attend à courir derrière le ballon." Franck Haise bénéficiera du retour de Yannick Cahuzac au milieu de terrain. Loïc Badé pourrait lui aussi faire son retour en tant que titulaire après sa blessure à la cheville. Ignatius Ganago est, lui, forfait.

La composition probable du RC Lens : Leca - Medina, Badé, Gradit - Haïdara, Doucouré, Cahuzac, Michelin - Kalimuendo, Kakuta, Sotoca.













Par Matthieu