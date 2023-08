Alors que Lovro Majer devrait s'engager avec Wolfsburg, un attaquant devrait, de son côté, rejoindre Manchester City dans les prochaines heures.

Mercato Stade Rennais : Jérémy Doku et Manchester City trouvent un accord

Ces derniers jours, Manchester City pousse pour acter le recrutement de Jérémy Doku, qui brille avec le Stade Rennais. En effet, les Cityzens veulent se renforcer en attaque et espèrent recruter le jeune ailier belge du Stade Rennais, auteur d'une belle saison, avec 7 buts et 4 passes décisives au compteur pour le joueur de 21 ans. L'équipe de Pep Guardiola avance bien dans ce dossier et tiendrait même un accord avec l'international belge (14 sélections, 2 buts), qui pourrait donc rejoindre la Premier League.

Si l'on en croit les informations de Foot Mercato, Manchester City et Jérémy Doku auraient trouvé un accord concernant le contrat du joueur en Angleterre. En effet, le média en ligne révèle que le joueur a accepté de signer un bail de 5 ans chez les Cityzens. Cependant, il reste encore à convaincre le Stade Rennais de lâcher sa pépite, qui s'est déjà illustré lors de la première journée de Ligue 1.

West Ham veut concurrencer Manchester City pour Jérémy Doku

Manchester City semble donc avoir pris une longueur d'avance dans ce dossier, mais pourrait rapidement se faire rattraper. En effet, les Mancuniens ne sont pas les seuls à vouloir s'offrir le joueur du SRFC, puisque West Ham fait aussi le pressing pour l'ailier belge. Le club londonien aurait même déjà transmis une offre au Stade Rennais, dans l'espoir de faire capoter le transfert de Jérémy Doku à Manchester City.

Pour le moment, le Stade Rennais n'a pas encore pris sa décision pour l'avenir de Jérémy Doku, mais ce dernier a de très grandes chances de quitter la Bretagne cet été. Reste à savoir quelle équipe aura les faveurs du joueur et du club, alors que le SRFC devrait déjà perdre un autre titulaire, puisque Lovro Majer est en partance pour Wolfsburg.