OL Mercato : Aouar, la décision du Real Madrid et Arsenal connue

Publié par ALEXIS le 21 août 2021 à 02:35

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Houssem Aouar, milieu de terrain de l' OL, en cette fin de mercato. Le Real Madrid et Arsenal, deux clubs à la lutte pour le recruter, ne seraient plus intéressés par ses services, pour diverses raisons.

Houssem Aouar est toujours à l’ OL à 10 jours de la fin du mercato estival. Il dispose pourtant d’un bon de sortie du club rhodanien et son nom est associé à plusieurs grands clubs européens, notamment le Real Madrid et Arsenal. Aux dernières nouvelles ces deux clubs se seraient retirés du dossier du meneur de jeu. Selon les informations de AS, l’Olympique Lyonnais a proposé le Tricolore au club de Liga, à un tarif revu à la baisse jusqu’à 25 M€, mais Florentino Pérez a refusé l’offre.

D'après ce dernier, les Merengues n’ont pas le budget pour se positionner sur Houssem Aouar, pourtant bradé (sa cote est évaluée à 42 M€). Le Real Madrid a certes touché 40 M€ sur le transfert définitif de Martin Odegaard à Arsenal, mais n’a pas l’intention de réinvestir cette somme dans le transfert de N°8 de l’ OL. Parlant des Gunners, ils se sont retirés du dossier Houssem Aouar, évidemment après avoir recruté le milieu de terrain norvégien de 22 ans à Madrid.

Houssem Aouar vers Tottenham ?

Après donc le retrait du Real et Arsenal, l’international Tricolore reste sur les tablettes de Tottenham. Le nouvel entraîneur des Spurs est séduit par le profil du natif de Lyon. Dès lors, il est possible qu'il passe à l’offensive en toute fin de mercato, car Nuno Espirito Santo est en quête de renforts, surtout après la défaite contre Pacos Ferreira (1-0) en Ligue Europa Conférence.

Notons que Houssem Aouar veut certes aller voir ailleurs, afin de franchir un palier après 12 années passées chez les Gones, mais il n’est pas poussé dehors. Bien au contraire, il fait partie des joueurs sur qui Peter Bosz compte beaucoup. Pour preuve, il était titulaire lors des deux 1res journées de Ligue 1 et est désormais l’un des capitaines de l’ OL, derrière Léo Dubois. Il est lié à son club formateur jusqu’en juin 2023.