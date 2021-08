Mercato OL : Peter Bosz relance le dossier d’un ancien Lyonnais

Publié par ALEXIS le 16 août 2021 à 12:45

Moussa Dembélé, Islam Slimani et Karl Toko Ekambi étaient titulaires et muets lors du match Angers SCO - OL (3-0). Peter Bosz pense donc à recruter.

Mercato : Peter Bosz veut Alassane Pléa à l'Olympique Lyonnais

Angers SCO a infligé une sévère défaite à l’ OL (3-0) dimanche lors de la 2e journée de Ligue 1. Un revers qui a accentué le besoin d’un buteur à Lyon pour remplacer Memphis Depay parti libre au FC Barcelone. Et si l’on en croit L’Équipe, Peter Bosz a réactivé la piste menant à Alassane Pléa (28 ans). Ce dernier a été formé et lancé en Ligue 1 par l’Olympique Lyonnais entre 2019 et 2014. Le nouvel entraîneur des Gones apprécie le profil de l’attaquant du Borussia Mönchengladbach. En effet, l'entraîneur néerlandais a entraîné le Borussia Dortmund (2017), puis le Bayer Leverkusen (2018-2021). Il connait donc bien Assane Pléa pour l’avoir affronté et observé dans le championnat allemand. Cependant, le successeur de Rudi Garcia à Lyon pourrait évidemment se heurter à l'exigence des dirigeants Rouge et Noir. Ces derniers ne comptent pas lâcher leur buteur international tricolore (1 sélection) pour moins de 20 M€.

Mercato OL : Parcours de l'attaquant formé à Lyon

Alassane Pléa a parachevé sa formation à l’ OL en 2009-2010. Il a fait ses débuts ensuite avec l’équipe réserve entre 2010 et 2013. Après une seule saison (2013-2014) en Ligue 1, il avait été prêté à l’AJ Auxerre en Ligue 2 entre janvier et juin 2014. La direction de l'Olympique Lyonnais avait fini par le transféré à l’OGC Nice contre un demi-million d’euros en août 2014. Le buteur natif de Lille a finalement explosé sous le maillot du Gym. En quatre saisons, il a marqué 44 buts et délivré 23 passes décisives en 135 matchs.

Grâce à cette performance, Alassane Pléa a été transféré au Mönchengladbach contre un gros chèque de 23 M€. Avec le club allemand, le joueur sollicité par l’ OL a inscrit 38 buts et offert 20 passes décisives en 109 matchs joués. À noter qu'il a été auteur du but du Borussia Mönchengladbach contre le Bayer Munich (1-1) vendredi dernier, lors de la 1re journée de la Bundesliga (2021-2022). Alassane Pléa est sous contrat jusqu’en juin 2023 et sa cote est évaluée à 22 M€ sur le marché des transferts.