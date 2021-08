FC Nantes Mercato : Mort de Sala, révélation d’un intermédiaire

Publié par ALEXIS le 20 août 2021 à 23:55

Le dossier du transfert d’Emiliano Sala du FC Nantes à Cardiff City n’est toujours pas refermé définitivement. Un intermédiaire dans la transaction, qui s’est soldée par la mort accidentelle de l’attaquant, a livré sa part de vérité pour la première fois, soit 2 ans et 6 mois après le drame.

FC Nantes : Baba Dramé, « aucune charge retenue contre moi »

Transféré par le FC Nantes à Cardiff City pendant le mercato hivernal 2019, Emiliano Sala a péri dans l’accident de l’avion qui le transportait de Nantes au Pays de Galles. C’était le 21 janvier 2021, dans la Manche. Impliqué dans la vente de l’avant-centre du FCN, Baba Dramé s’est confié à L’Équipe, après son audition par le Parquet de Nantes à la fin du printemps. Le parquet a en effet ouvert une enquête préliminaire il y a un an et demi, notamment pour « exercice illégal de l'activité d'agent sportif » et « exercice illégal du transport aérien ».

Selon, Baba Dramé, il n’a été qu’intermédiaire dans l’affaire, pour le compte de l’agent de joueurs Willie McKay, dont il est un ex-collaborateur « Il n'y a aucune charge retenue contre moi. Je ne me sens pas attaqué », a-t-il indiqué d’entrée. « On m'a posé des questions sur ce que je savais de cet événement tragique. C'était très formel. Ils voulaient des éclaircissements », a-t-il expliqué ensuite.

« J'ai juste conseillé Emiliano Sala à McKay », avoue l'intermédiaire

Pour mémoire, l’intermédiaire en question avait été cité par Willie McKay, une semaine après la disparition de Sala. Il avait confié au quotidien sportif : « Baba Dramé travaille pour moi, j'ai confiance en lui ». Cependant, ce dernier avoue ne pas être impliqué dans l’organisation du voyage d’Emiliano Sala par avion privé. Baba Dramé soutient qu’il n’était « pas au courant » que le buteur des Canaris « prenait l'avion ce jour-là » et qu'il n'était « pas impliqué » dans l'organisation du vol mortel. « J'ai juste conseillé un joueur (à Willie McKay) puis il y a eu cet accident que personne ne pouvait prévoir », assume-t-il.

En effet, Baba Dramé devrait toucher une prime sur les 10% de commission de McKay, soit 1,7 M€, car le transfert d’Emiliano Sala avait été conclu à 17 M€. Une somme qui n’a toujours pas été versée par Cardiff City au FC Nantes, en raison de nombreux points d'ombre sur le voyage, le crash de l'avion et la mort tragique de l'Argentin.