PSG Mercato : La vérité sur l’absence de Sarabia contre Brest

Publié par Ange A. le 21 août 2021 à 09:15

Le Paris Saint-Germain s’est imposé vendredi sur la pelouse du Stade Brestois (2-4). Un succès auquel n’a pas participé Pablo Sarabia. L’absence de l’Espagnol, annoncé sur le départ, ne serait pas néanmoins liée à son avenir.

La raison de l’absence de Pablo Sarabia à Brest

Le Paris Saint-Germain poursuit son sans-faute en ce début de saison. Vendredi, le PSG s’est imposé (2-4) sur la pelouse du Stade Brestois. Ander Herrera (23e), Kylian Mbappé (36e), Idrissa Gueye (73e) et Angel Di Maria (90e) ont permis au club de la capitale de l’emporter. Franck Honorat (42e) et Steve Mounié (85e) ont sauvé les meubles côté brestois. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino était notamment privé de ses recrues Sergio Ramos et Lionel Messi. En instance de départ, Layvin Kurzawa était également absent à Brest. Idem pour Pablo Sarabia. Mais contrairement à l’absence du latéral gauche, celle de l’ailier espagnol n’est pas liée à son avenir. France Bleu révèle que l’attaquant de 29 ans traîne « une gêne à un adducteur depuis quelques jours ».

Le point sur l’avenir de l’Espagnol à Paris

Le média local en a profité pour faire le point sur la situation actuelle de l’international espagnol. Alors qu’il lui reste encore trois années de contrat, Pablo Sarabia est un candidat au départ à Paris. Le Paris Saint-Germain qui a besoin de liquidités ne serait pas d’ailleurs opposé à une vente de l’ancien sévillan. L’Espagnol a connu une baisse de régime lors du dernier exercice. Pour sa deuxième année dans la capitale, il n’a inscrit que 7 buts et délivré 4 passes décisives. Un total bien en-deçà des 14 réalisations et 8 offrandes délivrées lors de sa première saison. Mais comme le révèle la source, le PSG n’a reçu aucune offre pour son numéro 19 pour le moment. L’attaquant parisien compte déjà un but en deux apparitions cette saison.