PSG Mercato : Un nouveau prétendant pour Pablo Sarabia !

Publié par Thomas le 20 août 2021 à 15:15

Après deux saisons mitigées au PSG, l’Espagnol Pablo Sarabia ne fait plus partie des plans de Mauricio Pochettino, qui lui cherche une porte de sortie. Si son ancien club le FC Séville se montre depuis plusieurs semaines très intéressé, l'attaquant de 29 ans pourrait finalement rallier un autre club de Liga, la Real Sociedad, qui étudie très sérieusement le dossier et s’apprête à formuler une première offre.

PSG Mercato : Pablo Sarabia en route pour la Liga

Auteur d’un mercato sensationnel, considéré par beaucoup d’observateurs comme le plus abouti de l’histoire du club, le Paris Saint-Germain s’adonne désormais à un dégraissage d’envergure, et a listé plusieurs indésirables priés de faire leurs valises de la capitale. Si le problème majeur du club était, un temps, la situation des gardiens de but, avec pas moins de 10 portiers dans l’équipe professionnelle parisienne, les départs successifs d’Alphonse Areola (West Ham), Marcin Bulka (OGC Nice) ou encore Garissone Innocent (Vannes) ont partiellement réglé cette anomalie.

Leonardo cherche désormais à vendre certains de ses joueurs de champ, dont certains dossiers épineux comme le latéral Layvin Kurzawa, qui n’arrive pas à trouver un club capable de couvrir son onéreux salaire. Cependant, le directeur sportif brésilien pourra se reposer sur un autre dossier, celui de Pablo Sarabia, chaque jour plus proche d’un retour en Liga. L’attaquant espagnol jouit d’une très belle cote à l’international et notamment dans son pays, après son très bel Euro réalisé avec la Roja. Son match face à Strasbourg a aussi été très encourageant, à tel point qu’un nouveau prétendant s’est récemment dévoilé pour le faire signer.

Selon Le Parisien, la Real Sociedad, dernier 5e de Liga, s’apprête à formuler une offre au PSG pour Sarabia. Le club se montre très déterminé et pourrait chiper le joueur à son ancien club du FC Séville. De son côté, l’Espagnol voit son avenir bouché au PSG, notamment après l’arrivée en attaque du sextuple Ballon d’Or, Leo Messi. Le club francilien devrait aussi prochainement se séparer de Thilo Kehrerqui pourrait rebondir au Bayern Munich.