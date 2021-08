ASSE Mercato : Annonce fracassante d'Hamouma sur son avenir

Publié par Ange A. le 21 août 2021 à 20:08

Un temps annoncé sur le départ, Romain Hamouma a finalement prolongé son contrat à l’ ASSE. Alors que son nouveau bail expire dans un an, l’attaquant de 34 ans a déjà tranché pour son avenir.

Romain Hamouma encore loin de la case retraite

Au terme du dernier exercice, l’AS Saint-Étienne a libéré certains cadres en fin de contrat. Le capitaine Mathieu Debuchy n’a pas été prolongé tout comme Kévin Monnet-Paquet. Également en fin de contrat, Romain Hamouma a dû attendre quelques semaines après l’expiration de son bail avant de rempiler avec les Verts. L’avant-centre de 34 ans, meilleur buteur de l’ ASSE au 21e siècle, a renouvelé son contrat pour une saison supplémentaire. Interrogé par Le Progrès, il confie qu’il ne compte pas raccrocher après cette nouvelle pige. Il ouvre d’ailleurs la porte à un départ de Sainté si jamais son contrat n’était pas de nouveau renouvelé. « Ce ne sera pas forcément ma dernière saison. [...] Si je peux aider le club et qu’on arrive à se mettre d’accord, on le fera », a confié l’attaquant stéphanois.

Vers une reconversion à l’ ASSE

Même en cas de départ de l’AS Saint-Étienne, Romain Hamouma se voit revenir plus tard pour intégrer le staff. Plusieurs sources assuraient d’ailleurs que son nouveau bail inclut une reconversion dans le staff de Saint-Étienne. « Mais j’aurai aussi la possibilité d’aller jouer ailleurs et d’entamer ma reconversion à l’ ASSE plus tard. Je ne me donne pas de délais », a-t-il souligné. En prolongeant son contrat avec les Verts, Hamouma entame sa dixième saison dans le Forez. L’ancien caennais totalise 60 buts en 300 apparitions sous la mythique tunique verte. Il a déjà pris part aux deux premières rencontres de Sainté en Ligue 1 cette saison sans se montrer décisif. Il a terminé le dernier exercice avec 6 buts et une passe décisive en 29 matchs.