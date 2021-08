ASSE Mercato : Laissé libre, Mathieu Debuchy accuse Puel

Publié par ALEXIS le 21 août 2021 à 14:40

En fin de contrat à l’ ASSE en juin dernier, Mathieu Debuchy a été laissé libre par le club ligérien. Revenu sur son départ, l’ex-défenseur des Verts pointe le timing dans lequel il a été informé par Claude Puel sur sa situation contractuelle.

ASSE : Debuchy aurait aimé être libéré plus tôt

Claude Puel a-t-il mal géré le dossier de la fin de contrat de Mathieu Debuchy à l’ ASSE ? Oui, selon le joueur concerné, dans ses propos confiés à Poteaux Carrés. Le défenseur de 36 ans, dont le bail arrivait a expiration le 30 juin 2021, aurait souhaité être informé sur sa situation contractuelle, un peu plus tôt en avril 2021. Or, il avoue avoir été mis au courant de la non-prolongation de son contrat, un peu tardivement. Et l’ancien capitaine de l’AS Saint-Étienne regrette cela ! « Normalement, chaque joueur en fin de contrat devait avoir un entretien au mois d'avril. On a décalé ces entretiens lors de la dernière semaine, ce qui était un peu tard selon moi », a martelé Mathieu Debuchy.

« J’ai donc vu le coach, le président et Jean-François Soucasse (président exécutif). Claude Puel m'a annoncé qu'il préférait que l'aventure s'arrête ici pour moi. Le coach m'a dit que je ne partais pas titulaire sur mon poste et qu'apparemment je n'aurais pas accepté d'être remplaçant. Et lui, il dit qu'il ne me voyait pas remplaçant. On m'a donc libéré », a expliqué l’arrière latéral droit, tout en ajoutant : « peut-être que mon salaire a joué. […] Je ne sais pas. Je n'ai eu que la version du coach ».

L'ex-capitaine a du mal à digérer son départ de Sainté

En conclusion, Mathieu Debuchy a regretté son départ de l’ ASSE dans les conditions indiquées. « Ce n'est pas simple à accepter, parce que j'aurais aimé faire un an de plus, mais c'est comme ça », a-t-il déploré. Mathieu Debuchy a finalement rebondi à Valenciennes FC en Ligue 2. Il a signé un contrat de deux saisons jusqu'en juin 2023, plus une troisième en option.