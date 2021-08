PSG Mercato : Ancelotti jette un froid sur le transfert de Mbappé

Publié par Ange A. le 22 août 2021 à 06:15

Un an avant l’expiration de son contrat, Kylian Mbappé est annoncé sur le départ au Paris Saint-Germain. Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur l’éventuelle arrivée de l’attaquant de 22 ans chez les Merengues. Le coach madrilène ne semble pas emballé.

Ancelotti lâche sa réponse pour Mbappé

De retour sur le banc du Real Madrid cet été, Carlo Ancelotti n’a pas échappé à la question sur un éventuel transfert de Kylian Mbappé. Le technicien italien ne semble pas obsédé par la signature du champion du monde tricolore. L’entraîneur du Real se dit satisfait de l’effectif dont il dispose déjà. « Je ne m’intéresse pas à ce qui va se passer. J’ai une très bonne et très forte équipe. Ils me donnent beaucoup de bonheur. Je suis concentré là-dessus. Je me concentre sur l’équipe que j’ai. Je ne parle pas du mercato, seulement des matchs », a assuré le coach de la Maison Blanche en conférence de presse. Cette sortie de Carlo Ancelotti contraste avec celle de Toni Kroos il y a quelques jours. Contrairement à son entraîneur, le milieu allemand ouvrait la porte au transfert de l’attaquant du PSG à Madrid.

La sortie d’Ancelotti, un leurre ?

Si Carlo Ancelotti botte en touche concernant Kylian Mbappé, le Real Madrid devrait bien tenter sa chance pour recruter le numéro 7 du Paris Saint-Germain. Plusieurs sources madrilènes assurent en effet que le club espagnol va passer à l’offensive pour recruter le joueur du PSG. Malgré les approches de la direction parisienne, l’ancien monégasque rechigne à prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Il n’aurait la tête qu’à un transfert au Real. Reste maintenant à savoir si le club francilien cèdera aux avances du vice-champion d’Espagne. Lequel pourrait proposer un montant compris entre 130 et 170 millions d’euros pour signer le buteur parisien.