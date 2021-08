OM Mercato : Annonce officielle pour Nemanja Radonjic !

Publié par Ange A. le 23 août 2021 à 07:50

Pas dans les plans de Jorge Sampaoli cette saison, Nemanja Radonjic va tenter de relancer sa carrière au Portugal. Dans les tuyaux depuis quelques heures, son départ de l’OM a été officialisé.

Direction le Portugal pour Nemanja Radonjic

Nemanja Radonjic va terminer la saison loin de l’Olympique de Marseille. Absent de la feuille de match contre Nice, l’attaquant serbe n’arborera plus la tunique blanche cette saison. L’ailier va terminer l’exercice 2021-2022 au Portugal. Dans un communiqué, le Benfica Lisbonne a confirmé l’arrivée du joueur de 25 ans. Celui-ci est prêté pour une saison avec option d’achat par l’ OM. « Sport Lisboa e Benfica informe qu’il a trouvé un accord avec Marseille pour l’arrivée, en prêt, du joueur Nemanja Radonjic, qui a signé un contrat avec notre club valable jusqu’en juin 2022. La présentation sera faite prochainement », indique le pensionnaire de Liga NOS dans son communiqué.

Un joli chèque déjà promis à Marseille

Si aucun montant n’est évoqué par le Benfica, plusieurs sources indiquent qu’un transfert définitif de Nemanja Radonjic pourrait rapporter entre 7 à 10 millions d’euros à l’Olympique de Marseille. Mais cette option ne sera levée que si le club portugais remplit certaines conditions, notamment un nombre de matchs défini. Le départ de Radonjic est une bonne nouvelle pour l’OM. L’attaquant serbe (22 sélections/4 buts) ne répond pas aux attentes placées en lui depuis son transfert à Marseille en 2018 contre 12 millions d’euros.

L’ailier gauche, à qu’il reste encore deux années de contrat, revient d’ailleurs d’un prêt décevant du côté du Hertha Berlin. En 12 apparitions sous le maillot du club allemand, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise et délivré deux offrandes. Un bilan insuffisant pour que le Hertha lève l’option d’achat dont il disposait. Pablo Longoria et le board marseillais espèrent que le nouveau prêt de Radonjic au Portugal sera plus fructueux. Le club phocéen se verrait alors débarrasser d’un flop en échange d’un joli chèque.