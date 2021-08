OM Mercato : 8 M€, Longoria touche au but pour un indésirable

Publié par Ange A. le 22 août 2021 à 03:15

Après Dario Benedetto, l’Olympique de Marseille serait sur le point de se séparer d’un autre attaquant. Celui-ci pourrait quitter l’ OM pour rejoindre un grand club portugais.

Un flop de l’ OM en route pour le Portugal ?

Après plusieurs mois de spéculations sur son avenir, Dario Benedetto a fini par quitter l’Olympique de Marseille. L’avant-centre argentin évoluera cette saison à Elche. Il est prêté par l’ OM pour une saison au club espagnol avec une option d’achat dont le montant n’a pas filtré. Après Benedetto, un autre départ en attaque se profile à Marseille. L’Équipe assure que Nemanja Radonjic, absent du groupe contre Nice ce dimanche, va rejoindre le Benfica Lisbonne. Le site du quotidien sportif révèle que les deux clubs règlent les derniers détails pour le prêt de l’attaquant serbe. Lequel sera prêté avec une option d’achat estimée à 8 millions d’euros. D’après la même source, l’ailier de 25 ans s’est envolé pour le Portugal dans la nuit de samedi à dimanche.

Marseille bientôt débarrassé de Nemanja Radonjic ?

Recruté par l’Olympique de Marseille en 2018, Nemanja Radonjic n’a pas répondu aux attentes placées en lui. L’international serbe (22 sélections/4 buts) ne compte que 8 buts et 3 passes décisives depuis son transfert à l’ OM contre 12 millions d’euros. L’ailier gauche, à qu’il reste encore deux années de contrat, revient d’ailleurs d’un prêt décevant du côté du Hertha Berlin. En 12 apparitions sous le maillot du club allemand, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise et délivré deux offrandes. Un bilan insuffisant pour que le Hertha lève l’option d’achat dont il disposait. Pablo Longoria et le board marseillais espèrent que le nouveau prêt de Radonjic au Portugal sera plus fructueux. Le club phocéen se verrait alors débarrasser d’un flop en échange d’un joli chèque.