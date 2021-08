PSG Mercato : Mbappé invité à clarifier publiquement son avenir

Publié par ALEXIS le 25 août 2021 à 15:43

Le Real Madrid veut Kylian Mbappé. Le PSG a repoussé la première offre du club espagnol. À Paris, le dossier de l’attaquant parisien commence à agacer. Bruno Salomon invite ce dernier à clarifier publiquement sa situation.

PSG : Salomon à Mbappé, « il est temps que tu t’exprimes en public sur ton avenir »

À dix mois de la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas accepté la proposition du club de la capitale. De plus, le Real Madrid, son club de coeur, veut le récupérer cet été et a transmis une offre estimée à 160 M€ au Paris Saint-Germain. Mais elle a été immédiatement refusée par Nasser Al-Khelaïfi. À Paris, l’annonce de la proposition du club madrilène pour le transfert du buteur de 22 ans a suscité plusieurs réactions, dont celle de Bruno Salomon. Ce dernier a écrit une lettre à Kylian Mbappé. Dans son courrier lu à la radio, le journaliste a demandé au n°7 du PSG de communiquer officiellement sur l’offre du Real Madrid et de faire connaître sa décision sur la proposition de prolongation de contrat du président des Rouge et Bleu.

« Toi, l’excellent communicant, il est temps que tu t’exprimes en public sur ton avenir », a-t-il écrit. « Dis-le une bonne fois pour toutes ! Quel que soit ton choix, dis-le ! On ne t’en voudra pas. On sait comment ça se passe dans le football. Kylian, parle enfin au public parisien ! Pour le respect. Au moins pour ça. Il faut qu’il prenne la main et parle, au moins par respect », a demandé Bruno Salomon.

Kylian Mbappé sifflé à Troyes et au Parc des Princes

À noter que Kylian Mbappé a été sifflé par les supporters du PSG, lors de la 1ère journée de Ligue 1 à Troyes contre l’ESTAC (2-1), mais aussi au Parc des Princes face au RC Strasbourg (4-2). Malgré cela, il a délivré 2 passes décisives lors de ces 2 matchs et a marqué un but contre le Stade Brestois, au Stade Francis Le Blé, vendredi dernier (4-2), en ouverture de la 3e journée de Ligue 1.