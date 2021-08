Barça Mercato : La direction change d’avis sur Samuel Umtiti

Publié par Timothée Jean le 25 août 2021 à 15:23

Plus les jours passent, plus l’avenir de Samuel Umtiti, annoncé un temps vers un retour en France, s’inscrit au FC Barcelone. Selon les informations de la presse espagnole, les dirigeants barcelonais ont finalement décidé de conserver le défenseur tricolore.

Barça Mercato : Samuel Umtiti finalement conservé ?

C’est un classique de l’été. Samuel Umtiti, en difficulté au FC Barcelone, est régulièrement annoncé vers la porte de sortie. La direction du Barça envisageait de le céder lors de ce marché des transferts afin de réduire sa masse salariale et faire rentrer de l’argent dans les caisses du club. Plusieurs clubs européens se sont alors positionnés pour l’accueillir. Mais le défenseur central est bien parti pour rester en Catalogne.

Après plusieurs semaines de suspense lié à un possible retour en Ligue 1, où le Stade Rennais et l’OGC Nice souhaitaient le rapatrier, l’international français devrait finalement évoluer au FC Barcelone cette saison à venir, sa cinquième chez les Blaugranas. Le Mundo Deportivo l’assure et révèle que la direction du Barça aurait changé d'avis depuis quelques jours et n’aurait plus du tout l’intention de vendre Samuel Umtiti, sauf si une grosse proposition arrive sur son bureau d’ici la fin du mercato. Cette décision est même qualifiée de « définitive » selon le média catalan.

Samuel Umtiti a impressionné ses dirigeants

Longtemps éloigné des pelouses en raison d’une grave blessure au genou, Samuel Umtiti est revenu en pleine forme lors de la préparation estivale. Ses bonnes dispositions physiques ont même impressionné le staff technique du Barça, et son entraîneur Ronald Koeman espère compter sur lui pour la suite de la saison.

Le champion du monde en 2018 aura donc l’occasion de montrer qu’il n’est pas encore fini. Il sera en concurrence avec Clément Lenglet, Gerard Piqué, Eric Garcia, Ronald Araujo et Oscar Mingueza dans l’axe de la défense du Barça.